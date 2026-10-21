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AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate. Dan Dungaciu: Guvernul nu poate face reforme, doar mentenanță

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Scris deDana Bărăgan
Publicat21 oct. 2026, 08:08
Actualizat21 oct. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS

AUR insistă cu alegerile anticipate. Actualul guvern nu are forță să facă reforme, ci doar să îndeplinească ținte de moment, a explicat Dan Dungaciu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, după ce Luca Niculescu s-a instalat la Palatul Victoria. În același timp, prim-vicepreședintele AUR subliniază că partidul pe care îl conduceva rămâne în opoziție și negociază cu toate armele pe masă, inclusiv moțiunea de cenzură.

De la moțiune de cenzură până la anticipate: moțiune simplă, de cenzură până la anticipate, toate instrumentele democratice care sunt pe masă sunt, evident, în arsenalul oricărui partid care se află în opoziție. Și partidul nostru se află în opoziție. S-a aflat și se află în opoziție, deci nu excludem, evident, nimic din punctul acesta de vedere. Vă imaginați că situația din România nu are cum să fie bună din moment ce o susținere politică pentru reforme structurale nu există.

Toate discuțiile acestea cu reforma statului, cu reforma administrației teritoriale - de unde să vină forța asta politică pentru a face asemenea lucruri, mai ales în preajma alegerilor locale?

România are forță să facă în acest moment un pic de mentenanță, care, evident, că nu va ostoi tensiunea din interiorul fostei coaliții de guvernare - care sunt mai mari decât acum trei sau cinci luni de zile - și, evident, între opoziția reală care suntem noi și opoziția, și guvernul sau puterea guvernamentală. Este evident că am prelungit criza politică anterioară, de data asta criza se va desfășura cu un guvern în funcție.

Am avut o criză cu un guvern interimar, acuma vom avea o criză cu un guvern în funcție. Mare succes, din punctul ăsta de vedere, nu va fi. Sper că luciditatea de pe urmă ne va duce spre alegerea anticipate.

Orice proiect de lege major al acestui guvern va trebui să intre în Parlament. Practic, acest guvern - am mai spus-o și o repet - va munci mai mult în Parlament decât la guvern, pentru că n-are majoritate, practic pentru niciun proiect de lege

— a declarat Dan Dungaciu, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Guvernul Luca Niculescu a primit votul de învestitură cu 280 de voturi „pentru”

Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie, votul de învestitură Guvernului condus de Luca Niculescu, punând, astfel, capăt unei crize guvernamentale care a durat mai bine de cinci luni.

Cabinetul Niculescu a fost validat cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”, depășind confortabil pragul necesar pentru instalarea în funcție.

Domnilor președinți, doamnelor și domnilor parlamentari, cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui Guvern.

Mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere, mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest Guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat, unii dintre ei, că vor fi în opoziție. Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de guvern. Prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aștepta. Vă mulțumesc încă o dată.

Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des, atât eu, cât și miniștrii din echipa pe care o reprezint, pentru că cred că, așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au dus la acest rezultat pentru România, dialogul trebuie să continue permanent. Vă mulțumesc

— a declarat Luca Niculescu imediat după anunțarea rezultatului votului.
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