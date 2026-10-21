AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate. Dan Dungaciu: Guvernul nu poate face reforme, doar mentenanță

Publicat 21 oct. 2026, 08:08 Actualizat 21 oct. 2026, 08:15 Sursă Realitatea PLUS

AUR insistă cu alegerile anticipate. Actualul guvern nu are forță să facă reforme, ci doar să îndeplinească ținte de moment, a explicat Dan Dungaciu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, după ce Luca Niculescu s-a instalat la Palatul Victoria. În același timp, prim-vicepreședintele AUR subliniază că partidul pe care îl conduceva rămâne în opoziție și negociază cu toate armele pe masă, inclusiv moțiunea de cenzură.

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