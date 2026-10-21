AUR nu renunță la ideea alegerilor anticipate. Dan Dungaciu: Guvernul nu poate face reforme, doar mentenanță

De la moțiune de cenzură până la anticipate: moțiune simplă, de cenzură până la anticipate, toate instrumentele democratice care sunt pe masă sunt, evident, în arsenalul oricărui partid care se află în opoziție. Și partidul nostru se află în opoziție. S-a aflat și se află în opoziție, deci nu excludem, evident, nimic din punctul acesta de vedere. Vă imaginați că situația din România nu are cum să fie bună din moment ce o susținere politică pentru reforme structurale nu există.
Toate discuțiile acestea cu reforma statului, cu reforma administrației teritoriale - de unde să vină forța asta politică pentru a face asemenea lucruri, mai ales în preajma alegerilor locale?
România are forță să facă în acest moment un pic de mentenanță, care, evident, că nu va ostoi tensiunea din interiorul fostei coaliții de guvernare - care sunt mai mari decât acum trei sau cinci luni de zile - și, evident, între opoziția reală care suntem noi și opoziția, și guvernul sau puterea guvernamentală. Este evident că am prelungit criza politică anterioară, de data asta criza se va desfășura cu un guvern în funcție.
Am avut o criză cu un guvern interimar, acuma vom avea o criză cu un guvern în funcție. Mare succes, din punctul ăsta de vedere, nu va fi. Sper că luciditatea de pe urmă ne va duce spre alegerea anticipate.
Orice proiect de lege major al acestui guvern va trebui să intre în Parlament. Practic, acest guvern - am mai spus-o și o repet - va munci mai mult în Parlament decât la guvern, pentru că n-are majoritate, practic pentru niciun proiect de lege