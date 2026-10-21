Luca Niculescu, așteptat la Chișinău. Ce a discutat cu premierul Republicii Moldova

Luca Niculescu ar urma să efectueze o vizită la Chișinău în următoarele zile, potrivit unui anunț al Guvernului Republicii Moldova. Întâlnirea cu premierul moldovean, Vasile Tofan, a fost stabilită într-o discuție telefonică purtată marți seară, în ziua învestirii noului Executiv de la București.
În cadrul convorbirii, Vasile Tofan l-a felicitat pe omologul său român pentru preluarea mandatului și i-a adresat invitația de a vizita Republica Moldova. Cei doi au discutat despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și despre sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului, conform informării transmise miercuri de Guvernul moldovean.
Vizita lui Luca Niculescu la Chișinău, anunțată pentru următoarele zile
Premierul Republicii Moldova a revenit asupra discuției la începutul ședinței de Guvern de miercuri, când a precizat că întâlnirea ar urma să aibă loc în scurt timp. O dată exactă nu a fost indicată în declarația sa.
„Am convenit să ne întâlnim la Chișinău, cât de curând, chiar în următoarele zile”, a declarat Vasile Tofan.
Șeful Executivului moldovean a subliniat importanța relației cu România, invocând atât legăturile culturale și istorice, cât și proiectele comune de infrastructură, energie și dezvoltare locală.
„Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor – de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice”, a declarat Vasile Tofan.
Investițiile și integrarea europeană, printre temele cooperării
Vasile Tofan a pledat pentru extinderea colaborării în domeniul investițiilor și al dezvoltării comunităților. Totodată, el a evidențiat obiectivul consolidării legăturilor dintre Republica Moldova, România și Uniunea Europeană.
„Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană”, a spus premierul moldovean.
La rândul său, Luca Niculescu a inclus continuarea sprijinului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova între prioritățile mandatului său.
Discuția a avut loc în ziua învestirii Guvernului Niculescu
Convorbirea telefonică dintre cei doi premieri a avut loc marți, 20 octombrie, în aceeași zi în care Parlamentul de la București a învestit Guvernul condus de Luca Niculescu.
Cabinetul, alcătuit din miniștri PSD și independenți și susținut în Parlament de PNL și UDMR, a primit 280 de voturi pentru și 58 împotrivă. Învestirea a încheiat o criză politică de aproape șase luni.