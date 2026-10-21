Luca Niculescu, așteptat la Chișinău. Ce a discutat cu premierul Republicii Moldova

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 11:39

Luca Niculescu ar urma să efectueze o vizită la Chișinău în următoarele zile, potrivit unui anunț al Guvernului Republicii Moldova. Întâlnirea cu premierul moldovean, Vasile Tofan, a fost stabilită într-o discuție telefonică purtată marți seară, în ziua învestirii noului Executiv de la București.

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