Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Florin Manole, noul ministru al Muncii, anunță măsuri urgente pentru pensii și schimbări la legea salarizării

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 11:11
Actualizat21 oct. 2026, 11:12
SursăRealitatea PLUS

Florin Manole a preluat oficial mandatul de ministru al Muncii de la Dragoș Pîslaru și a anunțat că rezolvarea problemelor legate de indexarea și calcularea pensiilor reprezintă o prioritate. Noul ministru a declarat că va discuta cu sindicatele și în privința legii salarizării, pe care a criticat-o în forma actuală.

La preluarea mandatului, Florin Manole a subliniat că erorile privind indexarea și calcularea pensiilor trebuie corectate urgent, pentru ca beneficiarii să primească drepturile care li se cuvin.

În același timp, ministrul a anunțat că va avea consultări cu sindicatele pe tema legii salarizării, afirmând că actuala formă a proiectului, rămasă de la fostul ministru Dragoș Pîslaru, este una respinsă. Discuțiile cu partenerii sociali ar urma să clarifice modificările necesare în domeniul salarizării.

Trebuie să clarificăm foarte repede, în primul rând, ceea ce ține de rectificarea bugetară și de înțelegerea dimensiunii problemei pe care o avem din punct de vedere bugetar.

În al doilea rând, avem de rezolvat în domeniul pensiilor o nelămurire foarte mare, cel puțin o nelămurire, poate e chiar o problemă, în legătură cu analiza Curții de Conturi și cifrele care i-au speriat în mod justificat pe pensionari, referitoare la justețea calculării multor pensii.

Peste probabil o lună, două, o să avem și toate cifrele în legătură cu respectarea legii referitoare la pensii, de exemplu, în legătură cu indexarea salariului minim.

Cel mai probabil, o nouă rundă de discuții cu sindicatele va trebui să aibă loc în privința legii salarizării. Atunci când nu-ți convingi colegii, cu atât mai puțin poți să convingi societatea.

— a declarat Florin Manole, noul ministru al Muncii.
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe