Florin Manole, noul ministru al Muncii, anunță măsuri urgente pentru pensii și schimbări la legea salarizării

Publicat 21 oct. 2026, 11:11 Actualizat 21 oct. 2026, 11:12 Sursă Realitatea PLUS

Florin Manole a preluat oficial mandatul de ministru al Muncii de la Dragoș Pîslaru și a anunțat că rezolvarea problemelor legate de indexarea și calcularea pensiilor reprezintă o prioritate. Noul ministru a declarat că va discuta cu sindicatele și în privința legii salarizării, pe care a criticat-o în forma actuală.

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