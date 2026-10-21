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Politica· 1 min citire
Florin Manole, noul ministru al Muncii, anunță măsuri urgente pentru pensii și schimbări la legea salarizării
Publicat21 oct. 2026, 11:11
Actualizat21 oct. 2026, 11:12
SursăRealitatea PLUS
Florin Manole a preluat oficial mandatul de ministru al Muncii de la Dragoș Pîslaru și a anunțat că rezolvarea problemelor legate de indexarea și calcularea pensiilor reprezintă o prioritate. Noul ministru a declarat că va discuta cu sindicatele și în privința legii salarizării, pe care a criticat-o în forma actuală.
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