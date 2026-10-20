Deciziile luate în prima ședință a Guvernului Niculescu. Noi funcții în Executiv și schimbări la Secretariatul General
Guvernul Niculescu. Foto: Inquam
Guvernul introduce noi funcții în Executiv și schimbă organizarea unor instituții centrale, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința din 20 octombrie 2026.
Actul normativ prevede înființarea funcțiilor de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, respectiv pentru învățământul preuniversitar, dar și modificări privind activitatea viceprim-ministrului și conducerea Secretariatului General al Guvernului.
Guvernul schimbă organizarea administrației publice centrale
Ordonanța de urgență adoptată marți transpune în legislația privind organizarea Executivului Hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii Guvernului.
Potrivit actului normativ, în cadrul Guvernului își va desfășura activitatea un viceprim-ministru care ocupă și funcția de ministru al Afacerilor Interne. Atribuțiile acestuia în calitate de viceprim-ministru vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului.
Viceprim-ministrul va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Pentru îndeplinirea acestor responsabilități, va beneficia de un aparat propriu de lucru, fără personalitate juridică, organizat în cadrul aparatului de lucru al Executivului.
Această structură va fi formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului.
Funcție nouă pentru digitalizare și inteligență artificială
În cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va fi înființată funcția de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială. Acesta își va desfășura activitatea sub coordonarea ministrului de resort.
Ministrul delegat va putea fi sprijinit de cel mult doi secretari de stat. Numirea și eliberarea acestora din funcție se vor face prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.
Ordonanța stabilește și schimbarea coordonării Autorității pentru Digitalizarea României. Instituția publică, având personalitate juridică și aflându-se în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, va trece în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.
Ministerul Educației va avea un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar
O altă funcție nouă va fi înființată în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, respectiv cea de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar.
Acesta va lucra sub coordonarea ministrului Educației și Cercetării și va putea fi ajutat de cel mult doi secretari de stat. Aceștia vor fi numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu avizul ministrului de resort.
Modificări privind conducerea Secretariatului General al Guvernului
Actul normativ modifică și completează Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inclusiv în ceea ce privește conducerea Secretariatului General al Guvernului.
Potrivit noilor prevederi, Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care deține rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public. Acesta este numit prin decizie a prim-ministrului.
Secretarul general va fi sprijinit de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care vor avea rangul de secretar de stat sau, după caz, calitatea de înalți funcționari publici. Numirea acestora se va face prin decizie a prim-ministrului.
De asemenea, conducerea Secretariatului General al Guvernului va putea fi completată, după caz, cu unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.
Noi prevederi pentru înalții funcționari publici
Ordonanța de urgență include și măsuri privind exercitarea funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.
Alte dispoziții vizează programele de formare specializată necesare pentru ocuparea unei funcții din această categorie.
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