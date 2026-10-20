Testamentul economic al lui Bolojan. Cum a stins lumina în cămările românilor și a sărăcit țara

Publicat 20 oct. 2026, 22:48 Sursă Realitatea PLUS

Un an și jumătate i-a trebuit lui Ilie Bolojan să schimbe discursul cifrelor și să vorbească despre românii îngenuncheați de austeritatea impusă chiar de el. Prea târziu, spun românii, care lună de lună sunt nevoiți să drămuiască fiecare bănuț.

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