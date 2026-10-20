Testamentul economic al lui Bolojan. Cum a stins lumina în cămările românilor și a sărăcit țara

Un an și jumătate i-a trebuit lui Ilie Bolojan să schimbe discursul cifrelor și să vorbească despre românii îngenuncheați de austeritatea impusă chiar de el. Prea târziu, spun românii, care lună de lună sunt nevoiți să drămuiască fiecare bănuț.
Prima măsură pe care a simțit-o fiecare român în buzunar a fost creșterea TVA de la 19% la 21%, măsură care a generat un val de scumpiri și care s-a suprapus cu explozia taxelor și impozitelor. Disperați, oamenii au protestat în mai multe zone din țară.
Taxe mai mari și scumpiri pentru români
Și în timp ce Bolojan a eliminat scutirile totale de taxe și impozite de care beneficiau persoanele cu dizabilități, pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei au fost obligați să plătească contribuție de sănătate, de 10% la suma care trece de acest prag. La o pensie de 4.000 de lei, asta înseamnă 100 de lei contribuție pe lună. Asta în condițiile în care pensiile și salariile din sectorul public au fost înghețate în 2026.
Nici studenții nu au scăpat de austeritatea lui Bolojan, lucru care a stârnit un val de proteste în mai multe oraș din țară.
Mamele aflate în concediu de creștere a copilului, obligate să plătească CASS
Am văzut însă până unde a putut merge Bolojan cu austeritatea, până la taxarea mamelor aflate în concediu de creștere a copilului. Acestea au fost obligate să contribuie la plata CASS cu 10% din indemnizație, în timp ce au fost eliminate scutirile de CASS, inclusiv pentru anumite persoane aflate în întreținere și șomeri. Nici veteranii de război nu a scăpat de tsunamiul economic dezlănțuit de gruparea care a pierdut alegerile, dar a capturat puterea.
Accize mai mari și presiune asupra mediului privat
Și în tot acest timp în care Bolojan băga tot mai adânc mâna în buzunarele românilor, au crescut și accizele la carburanți, alcool și tutun. Lurcru ce a dus la un nou val de scumpiri.
Și mediul privat a fost îngenuncheat de Bolojan, în timp ce marile reforme promise în sistemul bugetar nu au mai apărut nici până în ziua de azi.
Economia a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă
O analiză recentă, realizată de Consilium Policy Advisors Group, arată că economia a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă numai ȋn ultimul an, echivalentul a 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat. Numărul șomerilor a crescut cu aproximativ 51.000 de persoane, respectiv cu 10%, arată analiza citată.