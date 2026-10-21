Luca Niculescu, prima reacție după atacul șocant din școala din Bistrița! Ce măsuri urgente pregătește Guvernul

Premierul Luca Niculescu a avut miercuri, 21 octombrie, prima reacție publică după atacul violent produs la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și mai mulți colegi. Șeful Executivului a anunțat că Guvernul va elabora de urgență un plan de măsuri pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, profesorii, psihologii și reprezentanții elevilor. Niculescu a transmis că prevenirea unor asemenea incidente reprezintă una dintre prioritățile noului ministru al Educației.
Luca Niculescu anunță măsuri urgente după atacul din Bistrița: „Nu există scuze pentru violență”
Premierul a declarat că siguranța în școli a fost primul subiect discutat cu miniștrii, după atacul produs luni dimineață. Luca Niculescu și-a exprimat solidaritatea cu victimele și a anunțat că Executivul intenționează să elaboreze cât mai repede un plan concret de acțiune, cu implicarea mai multor instituții și specialiști din domeniul educației.
Șeful Guvernului nu a prezentat deocamdată măsurile care ar urma să fie introduse în școli și nici un calendar pentru aplicarea acestora. Premierul a insistat însă asupra necesității unor soluții rapide, care să implice atât instituțiile statului, cât și profesorii, elevii și specialiștii care pot contribui la prevenirea violenței.
Noi informații despre atacul de la Bistrița. Elevul de 13 ani ar fi pregătit agresiunea cu luni înainte
Ancheta privind atacul de la Bistrița continuă, iar procurorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care minorul de 13 ani a recurs la violență. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, băiatul și-ar fi pregătit fapta cu mai multe luni înainte, timp în care ar fi achiziționat o cască militară, o cagulă și o pereche de mănuși, pentru a semăna cu membrii trupelor speciale. În dimineața atacului, elevul a plecat de acasă îmbrăcat în haine obișnuite, fără să trezească suspiciuni în familie. Ulterior, ajuns la școală, s-ar fi schimbat în toaleta unității de învățământ, unde anchetatorii au descoperit mesaje scrise în limba engleză și simboluri extremiste, de extremă dreaptă.
Procurorii analizează inclusiv ipoteza unei motivații rasiale, în condițiile în care unul dintre elevii vizați ar fi fost perceput de agresor ca aparținând unei alte etnii. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă minorul trecuse printr-un proces de radicalizare. Cercetările vizează și activitatea online a băiatului. Anchetatorii au efectuat percheziții în camera acestuia și urmează să verifice datele din telefonul mobil, inclusiv eventualele mesaje și postări de pe rețelele sociale, pentru a reconstitui modul în care a fost pregătit atacul.
Șapte ordine de protecție după atacul din școală. Minorul este monitorizat electronic
În urma incidentului, polițiștii au emis șapte ordine de protecție provizorii, la solicitarea părinților elevilor. Măsurile îi vizează pe șase copii și pe profesoara atacată, iar băiatului de 13 ani i-a fost montată o brățară electronică de monitorizare. Minorul se află în continuare internat la Psihiatrie Infantilă, în Cluj-Napoca, alături de mama sa. Cei doi urmează să fie audiați de procurori, în cadrul cercetărilor privind circumstanțele și motivația atacului.
Elevii școlii din Bistrița au revenit miercuri la cursurile cu prezență fizică, după ce marți activitatea didactică s-a desfășurat online. Revenirea la școală a avut loc în contextul măsurilor de protecție dispuse de autorități. Întrucât are 13 ani, copilul care a comis agresiunea nu răspunde penal, potrivit legislației în vigoare. Eventualele măsuri de protecție și supraveghere care îl privesc intră în competența instituțiilor de asistență socială și protecție a copilului.