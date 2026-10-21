Luca Niculescu, prima reacție după atacul șocant din școala din Bistrița! Ce măsuri urgente pregătește Guvernul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 13:34

Premierul Luca Niculescu a avut miercuri, 21 octombrie, prima reacție publică după atacul violent produs la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și mai mulți colegi. Șeful Executivului a anunțat că Guvernul va elabora de urgență un plan de măsuri pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, profesorii, psihologii și reprezentanții elevilor. Niculescu a transmis că prevenirea unor asemenea incidente reprezintă una dintre prioritățile noului ministru al Educației.

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