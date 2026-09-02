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Social· 2 min citire
Reviziile de vară încep ... toamna! Probleme cu apa caldă pentru aproximativ 1.400 de blocuri din București: ce spune Primăria Capitalei
Duș/ Profimedia
Furnizarea apei calde este deficitară în 1.395 de blocuri din București, din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Apa caldă este asigurată temporar de CET Progresul, însă la o presiune scăzută. Potrivit Primăriei Capitalei, furnizarea ar urma să revină la parametri normali până pe 18 septembrie.
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