25.000 de români așteaptă validarea pentru platforma eSănătateaMea. Guvernul suplimentează echipa care verifică identitățile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 23:43

Lansarea platformei eSănătateaMea a generat un volum mare de solicitări pentru validarea identităților digitale prin ROeID. Aproximativ 25.000 de cereri sunt în prezent în așteptare, în timp ce alte 10.000 de solicitări sunt înregistrate, în medie, în fiecare zi.

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