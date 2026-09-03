Numerele câștigătoare la Loto de joi, 3 septembrie. Premii de milioane de euro puse în joc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 21:35

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depășea 3,98 milioane de lei, în timp ce la Joker era în joc un premiu de peste 5,46 milioane de lei.

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