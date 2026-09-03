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Numerele câștigătoare la Loto de joi, 3 septembrie. Premii de milioane de euro puse în joc

Numerele câștigătoare la Loto de joi, 3 septembrie.

Numerele câștigătoare la Loto de joi, 3 septembrie.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 21:35

Loteria Română a organizat joi, 3 septembrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depășea 3,98 milioane de lei, în timp ce la Joker era în joc un premiu de peste 5,46 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto joi, 3 septembrie 2026

Acestea sunt numerele extrase la tragerile de joi:

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Jucătorii își pot verifica biletele în funcție de combinațiile extrase și de categoriile de câștig.

Report de peste 757.000 de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I avea un report de peste 3,98 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 757.700 de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășea 4,49 milioane de lei, adică peste 854.500 de euro.

Joker a avut un report de peste un milion de euro

La Joker, categoria I a pus în joc un report de peste 5,46 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1,03 milioane de euro.

La categoria a II-a, reportul depășea 575.300 de lei, respectiv mai mult de 109.400 de euro.

Combinația extrasă la Joker în cadrul tragerii de joi, 3 septembrie, a fost 19, 26, 38, 45, 18 + 18.

Ce sume au fost reportate la celelalte jocuri

La Noroc Plus, categoria I avea un report de peste 763.700 de lei, echivalentul a mai mult de 145.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I avea un report de peste 875.000 de lei, adică mai mult de 166.400 de euro. La categoria a II-a era disponibil un report de peste 105.900 de lei, echivalentul a mai mult de 20.100 de euro.

În cazul Super Noroc, reportul de la categoria I depășea 397.300 de lei, respectiv peste 75.500 de euro.

Peste 23.000 de câștiguri la tragerea din 30 august

La tragerile organizate duminică, 30 august, Loteria Română a anunțat 23.107 câștiguri.

Valoarea totală a premiilor acordate la acea tragere a depășit 1,93 milioane de lei.

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