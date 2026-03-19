Mihai Fifor îl desființează pe Dominic Fritz și acuză USR de dispreț față de români: „Mult zgomot. Atât. În rest, ură. Multă ură. Ură față de tot ce nu aparține sectei lor”

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un nou atac dur la adresa liderilor USR și, în special, a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, pe care îl acuză de lipsă de empatie și de o atitudine ostilă față de românii aflați în dificultate.

Fifor critică pozițiile exprimate de reprezentanți ai USR în legătură cu programele sociale, susținând că acestea sunt tratate cu superficialitate și dispreț, în ciuda nevoilor reale din societate.

Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Dominic Fritz

„Fritz. Dominic Fritz. Bizarul personaj ajuns primar al Timișoarei. Cu o biografie incertă care ridică încă multe semne de întrebare, parașutat în România numai el știe de ce - deși, mărturisesc, începem și noi, chiar dacă mai greu, să ne prindem. Fritz, cel incompatibil cu funcția de primar, vine astăzi să dea lecții de românism și de moralitate. Cu aroganță. Cu tupeu. Cu zgomot. Tiparul perfect al useristului: mult zgomot. Atât. În rest, ură. Multă ură. Ură față de tot ce nu aparține sectei lor. Față de tot ce ar putea aduce un dram de bunăstare românilor. Un dram de speranță că pot trăi mai bine în țara lor”, a transmis Mihai Fifor.

Senatorul PSD susține că reacțiile critice la adresa programelor de sprijin social arată o ruptură între liderii USR și realitatea de zi cu zi a multor români, în special a celor vulnerabili. Fifor afirmă că măsurile de solidaritate nu reprezintă un gest politic, ci o obligație a statului față de cetățeni, mai ales în contextul dificultăților economice.

El subliniază că sumele considerate mici de unii politicieni pot avea un impact real pentru persoane în vârstă sau familii aflate în situații dificile.

Critici la adresa guvernării și a „lipsei de empatie”

„Programul de solidaritate nu este pentru PSD. Nu PSD-ului îi dați ceva. Ci unor milioane de români pe care i-ați adus la sapă de lemn în „zodia Bolojan”. Și nu dați nimic de la voi, aroganților. Dați din banii luați cu japca tot de la români - prin taxe mărite, prin inflația astronomică. Dați pentru că asta este obligația statului. Scrisă clar în Constituția pe care și voi ați jurat. Strâmb.

Ați rămâne uimiți, Fritz and the gang, cât înseamnă 100 de lei pentru un bătrân care numără fiecare leu de la o pensie la alta și încearcă, pur și simplu, să supraviețuiască. Ați rămâne uimiți să aflați că, dincolo de drama uriașă a unor copii cu handicap sever, nevoia de sprijin din partea statului este uriașă”, a mai transmis Fifor.

În final, liderul social-democrat acuză actuala clasă politică din zona USR de lipsă de responsabilitate și cere schimbări la nivel guvernamental, afirmând că PSD va continua să susțină măsuri în favoarea populației.