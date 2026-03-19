Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO. Rutte: Suntem recunoscători României că asigură protecția pe Flancul Estic. Dan: Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina – LIVE TEXT

Publicat 19 mar. 2026, 07:23 Actualizat 19 mar. 2026, 10:58 Sursă realitatea plus, realitatea.net

Preşedintele Nicuşor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit joi la Bruxelles și au susținut o conferință de presă comună. Cei doi au discutat despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO. Ulterior, şeful statului va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.

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