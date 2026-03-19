Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO. Rutte: Suntem recunoscători României că asigură protecția pe Flancul Estic. Dan: Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina – LIVE TEXT

Preşedintele Nicuşor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-au întâlnit joi la Bruxelles și au susținut o conferință de presă comună. Cei doi au discutat despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO. Ulterior, şeful statului va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE PRESEI:
Ați discutat despre garanții suplimentare pentru România?
Mark Rutte
: România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Știm că trebuie să facem mai multe în privința dronelor. Colaborăm cu Ucraina, pentru că au foarte multă experiență.Azi am discutat despre cum putem să îmbunătățim chiar situația pe flancul estic.
Nicușor Dan
: Dacă ne uităm la ce a spus MAE iranian, nu au amenințat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice. Nu suntem în altă situație ca acum o lună sau 3. România e apărată.
Nemulțumirile lui Donald Trump vor afecta implicarea Statelor Unite în cadrul NATO? Când România a permis SUA să folosească bazele militare românești, România a primit ceva la schimb în această negociere?
Mark Rutte
: E esențial ca Iranul să nu aibă capacități nucleare sau balistice. SUA reduce aceste capacități.Un Iran cu capacități nucleare ar fi fost o amenințare pentru Israel și lume. Strâmtoarea Ormuz trebuie să se deschidă cât mai repede.Aliații discută cu SUA și între ei cea mai bună modalitate pentru a rezolva această problemă de securitate. Am încredere că aliații ne vor sprijini.
PRINCIPALELE DECLARAȚII
Nicușor Dan: Am discutat de noi capabilități pentru România în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră – hub de securitate. Va fi o întâlnire pe acest subiect înainte de marele summit NATO de la Ankara.
Am discutat despre provocările hibride. L-am informat despre discuțiile cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că e vorba de securitatea Europei, și despre acordul pentru cooperarea în producția de drone cu Ucraina.
Mark Rutte: România este foarte importantă pe Flancul Estic. NATO este pregătită să apere Flancul Estic. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al Alianței.
Avem capacitățile pentru apărare, inclusiv sistemele anti-rachetă în care jucați un rol esențial. Trebuie să facem mai multe, de aceea anul trecut am convenit creșterea investițiilor în apărare.
Lucrând împreună este esențial. Pentru a ne asigura securitatea, trebuie să sprijinim constant Ucraina, iar România a contribuit esențial.
Dragă Nicușor, vă sunt recunoscător dumneavoastră și României pentru că a asigurat că postura noastră este puternică pe Flancul Estic. Știm că Alianța se poate baza pe România, iar România se poate baza pe NATO.
Ulterior, de la ora 11.00, ora României, Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.
”Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.
Totodată, liderii UE vor avea o discuţie cu Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, António Guterres, pe tema situaţiei geopolitice şi a multilateralismului.
”În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată ăn comunicatul de presă.
Potricvit Preşedinţiei, pentru România, prioritară este găsirea soluţiilor urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât cetăţenii, cât şi industria.
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