”La data de 19 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reţinerea unui inculpat în vârstă de 31 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de droguri de risc. Din actele de urmărire penală a reieşit că, pe parcursul anului 2022, în exercitarea atribuţiilor de serviciu (medic), prin inducere în eroare (promisiuni că îi va asigura un tratament medical) a recrutat o persoană vătămată şi profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (probleme familiale şi de sănătate) a adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă. Prin acte de violenţă psihică, victima a fost obligată să presteze servicii de curăţenie în locuinţele inculpatului şi ale familiei acestuia, precum şi în locaţii unde urmau să fie organizate evenimente”, au transmis, joi, procurorii DIICOT.

Potrivit acestora, în perioada martie 2023- noiembrie 2025, medicul a deţinut şi oferit o cantitate de drog de risc (alprazolam) unei persoane aflate într-un program terapeutic. În plus, a deţinut şi depozitat în locuinţa sa comprimate conţinând aceeaşi substanţă activă, ridicate pe parcursul percheziţiei domiciliare.

”A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului. Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova”, a mai precizat DIICOT.

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, două percheziţii în acest dosar.