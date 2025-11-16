Potrivit documentelor depuse în instanță, cu două zile înainte de incident, Emerson participase la un eveniment comemorativ în onoarea unui prieten apropiat, coleg pilot, care murise subit în urma unor probleme cardiace. În timpul întâlnirii, acesta consumase ciuperci halucinogene. Avocații săi susțin că pilotul a avut o reacție severă la psilocibină, care l-ar fi aruncat într-o stare de confuzie profundă. Bărbatul ar fi fost convins că trăiește un vis sau că este deja decedat.

Tentativă de sabotaj în cockpit

Emerson se afla pe scaunul suplimentar din cabina de pilotaj a zborului 2059, când, potrivit martorilor, a început să creadă că avionul nu va ajunge niciodată la destinație și că este blocat într-un ciclu ireal. În acea stare de dereglare psihică, ar fi încercat să acționeze sistemele care ar fi oprit motoarele aeronavei.

Cei doi piloți aflați la comenzi au reacționat imediat și au reușit să-l scoată din cockpit, evitând astfel o tragedie. Starea aparent calmă a pasagerilor l-ar fi făcut pe Emerson să creadă și mai mult că se află într-o realitate fabricată. În încercarea de a „se trezi”, acesta și-a scufundat mâna într-un recipient cu cafea fierbinte.

Ulterior, pilotul le-a cerut însoțitorilor de bord să îl încătușeze, afirmând că nu mai poate distinge realitatea. Zborul a fost deviat, iar bărbatul a fost arestat imediat după aterizare.

Pilotul și-a recunoscut problemele în detenție

În perioada petrecută în închisoare, Emerson a început să țină un jurnal în care a consemnat faptul că se confrunta de mult timp cu probleme cu alcoolul și cu o suferință emoțională netratată, amplificată de moartea prietenului său. Alături de soția lui, a pus ulterior bazele organizației Clear Skies Ahead, menită să promoveze sănătatea mintală în rândul personalului aviatic – un subiect despre care mulți ezită să discute de teamă să nu-și piardă licența.

Inițial, Emerson a fost acuzat de 83 de infracțiuni și risca până la 20 de ani de închisoare. După ce a pledat vinovat în luna septembrie, procurorii au redus solicitarea de pedeapsă la un an de detenție, iar raportul pre-sentință recomandă doar șase luni de arest la domiciliu.

Pilotul cere ca perioada deja executată în închisoare să fie considerată suficientă și solicită eliberarea sub supraveghere. Sentința finală urmează să fie anunțată luni, în instanța federală din Oregon.