Cum s-a produs incidentul?

Alarma s-a dat în jurul orei 14:45, printr-un apel la 112, care anunța că aeronava are dificultăți tehnice în timpul zborului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, pilotul a reușit să mențină controlul asupra aparatului și să îl aducă la sol fără incidente majore.

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț – o autospecială de stingere și un echipaj SMURD –, precum și o ambulanță SAJ și forțe ale Poliției. Intervenienții au asigurat zona și au luat măsuri pentru prevenirea unui eventual incendiu.

Pilotul nu a suferit nicio leziune și nu a necesitat îngrijiri medicale, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Autoritățile urmează să stabilească exact natura defecțiunii care a afectat trenul de aterizare al avionului ultraușor.