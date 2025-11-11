Deocamdată nu se știe câte persoane se aflau la bord și nici dacă există supraviețuitori. Aeronava era folosită pentru transport logistic și misiuni militare.

Imaginile difuzate de televiziunile turce arată aparatul în timp ce coboară în spirală și lasă în urmă o coloană densă de fum.

Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică sau de condițiile meteo din regiune.