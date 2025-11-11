Operațiune de salvare în desfățurare. Un avion militar s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan -VIDEO

Operațiune de salvare în desfățurare. FOTO: X/Colaj Realitatea
Tragedie în apropierea graniței dintre Georgia și Azerbaidjan. Un avion militar de transport al armatei turce s-a prăbușit astăzi, în timpul unui zbor spre Turcia. Ministerul Apărării de la Ankara a confirmat incidentul și a declanșat o amplă operație de căutare și salvare, împreună cu autoritățile din cele două țări vecine. 

Deocamdată nu se știe câte persoane se aflau la bord și nici dacă există supraviețuitori. Aeronava era folosită pentru transport logistic și misiuni militare. 

Imaginile difuzate de televiziunile turce arată aparatul în timp ce coboară în spirală și lasă în urmă o coloană densă de fum.

Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică sau de condițiile meteo din regiune. 