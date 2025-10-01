Autoritățile au confirmat că aeronava nu a suferit avarii, iar piloții au raportat incidentul imediat dispecerilor bazei. Siguranța echipajului nu a fost pusă în pericol.

Fulger de lumină și explozie surprinse de martori

Martorii oculari au văzut un fulger de lumină și o explozie, iar sursele preliminare indică utilizarea unei „rachete de Anul Nou”. Poliția și militarii analizează toate scenariile posibile.

După incident, poliția și personalul bazei au inspectat zona în jurul pistei, însă nu au fost găsite urme care să identifice făptașii. S-a deschis un dosar privind „interferența periculoasă cu traficul aerian”.

Ofițerii au explicat că racheta a trecut la aproximativ 500 de metri de avion, astfel că aeronava C-130 nu a fost pusă în pericol direct.

Context geopolitic și riscuri de sabotaj

Serviciile secrete cehe au acuzat în iulie serviciile speciale ruse că recrutează migranți pentru a comite acte de sabotaj în Europa. Mulți dintre ei nici nu știu cine îi angajează.

Război hibrid și incidente conexe

Potrivit Associated Press, în trei ani de război în Ucraina, peste 70 de incidente hibrid legate de Rusia, grupări pro-ruse sau Belarus au afectat Europa. Acestea includ spionaj, sabotaj, incendii, atacuri cibernetice și acte de vandalism.

Exploatarea migranților și propagandă

Unele operațiuni au vizat utilizarea migranților pentru destabilizare și desfășurarea de campanii de propagandă, menite să influențeze opinia publică în mai multe state europene.

Monitorizare și securitate militară

Forțele germane continuă să monitorizeze incidentul. Zona bazei rămâne supravegheată, iar echipajele militare sunt pregătite pentru eventuale atacuri similare.

Autoritățile germane au reiterat că măsurile de securitate funcționează corespunzător, iar personalul este instruit pentru a preveni riscuri majore și pentru a reacționa rapid la situații similare.

