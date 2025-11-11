„Vă informăm că astăzi, în intervalul 11:00 – 17:00, o aeronavă Wizz Air va efectua manevre de tip touch and go pe Aeroportul Internațional Sibiu. Acestea fac parte dintr-un program de pregătire pentru zboruri-școală”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Aceste exerciții presupun aterizări și decolări repetate, fără oprirea completă pe pistă, fiind o etapă esențială în formarea piloților.

Manevre similare au avut loc și în trecut, când mai mulți locuitori s-au întrebat de ce o aeronavă Wizz Air „se învârte” deasupra orașului. De fiecare dată, explicația a fost aceeași: zboruri de antrenament și perfecționare a echipajelor, scrie Ora de Sibiu.