Un avion survolează timp de 6 ore cerul Sibiului. Ce manevre speciale face aeronava? - FOTO

Sibienii sunt contrariați de manevrele aeriene (foto Ora de Sibiu)
Un avion al companiei Wizz Air survolează azi cerul Sibiului. Compania le-a transmis localnicilor că nu trebuie să fie îngrijorați,  pentru că este vorba despre manevre de antrenament, desfășurate pe Aeroportul Internațional Sibiu.

„Vă informăm că astăzi, în intervalul 11:00 – 17:00, o aeronavă Wizz Air va efectua manevre de tip touch and go pe Aeroportul Internațional Sibiu. Acestea fac parte dintr-un program de pregătire pentru zboruri-școală”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Aceste exerciții presupun aterizări și decolări repetate, fără oprirea completă pe pistă, fiind o etapă esențială în formarea piloților.

Manevre similare au avut loc și în trecut, când mai mulți locuitori s-au întrebat de ce o aeronavă Wizz Air „se învârte” deasupra orașului. De fiecare dată, explicația a fost aceeași: zboruri de antrenament și perfecționare a echipajelor, scrie Ora de Sibiu.