În România se extinde o nouă formă de înșelătorie digitală care folosește identitatea medicilor de familie. La Brăila, mai mulți locuitori au primit mesaje prin WhatsApp în care li se cereau bani, mesajele fiind trimise chiar de pe numărul real al medicului lor. Cazurile raportate au determinat Poliția să deschidă o anchetă urgentă pentru a opri această metodă tot mai sofisticată de fraudă.

Cum acționează infractorii cibernetici

Autorii acestor fraude reușesc să acceseze conturile de WhatsApp ale victimelor și să le exploateze conexiunile din agendă. Folosindu-se de numerele cunoscute ale medicilor, rudelor sau persoanelor apropiate, ei trimit mesaje care par perfect autentice. În text sunt incluse conturi IBAN și cereri de plată „urgente”, însoțite de explicații aparent credibile. Totul este conceput pentru a provoca reacția imediată a celui care primește mesajul.

Escrocii profită de familiaritatea tonului și de reflexul natural al oamenilor de a ajuta pe cineva apropiat. Din acest motiv, mulți cad în capcană fără să bănuiască vreo problemă. Metoda este cu atât mai periculoasă cu cât folosește un canal de comunicare considerat sigur și personal.

Opt brăileni, victime ale tentativei de înșelătorie

În decurs de o singură săptămână, opt persoane din Brăila au raportat Poliției că au primit astfel de mesaje care păreau să provină de la medicul lor de familie. Ancheta a confirmat că toate situațiile reprezintă tentative de fraudă. Autoritățile lucrează pentru identificarea și prinderea celor implicați în aceste atacuri cibernetice.

Avertismentul polițiștilor pentru populație

Reprezentanții Poliției îi îndeamnă pe cetățeni să manifeste prudență maximă atunci când primesc solicitări de bani prin mesaje. O recomandare fermă este să nu se acceseze linkurile primite, indiferent cât de convingător pare mesajul. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să verifice autenticitatea oricărei cereri prin contactarea directă a persoanei în cauză, folosind un alt canal de comunicare.

Specialiștii atrag atenția că o simplă verificare prin apel telefonic sau discuție directă poate preveni pierderi considerabile. Această metodă elementară de precauție este adesea cea mai eficientă armă împotriva înșelătoriilor care se răspândesc rapid în mediul online.

