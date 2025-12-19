Raportul care lansează un avertisment DUR către Occident: „UE trebuie să se reformeze rapid sau va deveni irelevantă!”

Lideri europeni
Raportul uneia dintre cele mai mari bănci din lume lansează un avertisment dur către lumea Occidentală. Potrivit acestuia, Uniunea Europeană trebuie să se reformeze rapid sau riscă să devină irelevantă într-o nouă ordine mondială.

Raport: „Rivalitatea dintre SUA și China declanșează o nouă eră!”

Experții susțin că rivalitatea dintre China și SUA declanșează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate.

În acest context, concluziile din raport arată că Europa trebuie să se integreze mai mult pentru a acorda prioritate apărării și creșterii economice.

Mai mult decât atât, dacă Europa nu reușește să se opună singură Rusiei va fi și mai puțin capabilă să gestioneze concurența sistemică cu SUA sau China.

 

 