Raport: „Rivalitatea dintre SUA și China declanșează o nouă eră!”

Experții susțin că rivalitatea dintre China și SUA declanșează o nouă eră fără precedent, care aduce provocări în materie de securitate.

În acest context, concluziile din raport arată că Europa trebuie să se integreze mai mult pentru a acorda prioritate apărării și creșterii economice.

Mai mult decât atât, dacă Europa nu reușește să se opună singură Rusiei va fi și mai puțin capabilă să gestioneze concurența sistemică cu SUA sau China.