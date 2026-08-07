Debitul Dunării rămâne la un nivel critic. Hidrologii anunță o ușoară creștere săptămâna viitoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 14:50

Debitul Dunării la intrarea în România se menține la un nivel mult sub media normală a lunii august, însă hidrologii estimează o ușoară creștere începând de săptămâna viitoare. Chiar și în aceste condiții, valorile prognozate rămân de aproape trei ori mai mici decât media multianuală, iar pe unele râuri din țară sunt așteptate viituri rapide și inundații locale.

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