Debitul Dunării rămâne la un nivel critic. Hidrologii anunță o ușoară creștere săptămâna viitoare

Debitul Dunării la intrarea în România se menține la un nivel mult sub media normală a lunii august, însă hidrologii estimează o ușoară creștere începând de săptămâna viitoare. Chiar și în aceste condiții, valorile prognozate rămân de aproape trei ori mai mici decât media multianuală, iar pe unele râuri din țară sunt așteptate viituri rapide și inundații locale.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat că debitul Dunării la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, era vineri de 1.400 metri cubi pe secundă.
Potrivit prognozei hidrologice pentru perioada 7-14 august, debitul fluviului va rămâne staționar în cea mai mare parte a intervalului, urmând să înregistreze o ușoară creștere în ultimele două zile, până la aproximativ 1.450 mc/s. Cu toate acestea, valorile sunt în continuare mult sub media multianuală a lunii august, care este de 3.900 mc/s.
Situația dificilă în aval de Porțile de Fier
Hidrologii precizează că, în aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în general, relativ staționare.
„În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi relativ staționare, cu excepția primei părți a intervalului, când vor fi în scădere ușoară pe sectorul Zimnicea - Tulcea”, se arată în prognoza publicată de INHGA.
Specialiștii atrag, totodată, atenția și asupra faptului că estimările pentru secțiunea Cernavodă trebuie interpretate cu prudență.
„Estimările prognostice pentru secțiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potențial al intervențiilor în curs din zona de confluență a Dunării cu brațul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secțiune”, precizează hidrologii.
Viituri rapide și posibile inundații locale pe unele râuri
În ceea ce privește râurile interioare, INHGA estimează că, în perioada 8-14 august, debitele medii zilnice vor fi, în general, relativ staționare. Există însă excepții pentru ziua de sâmbătă, 8 august, când precipitațiile prognozate pot determina creșteri rapide ale debitelor pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal și de munte.
Hidrologii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, precum și inundații locale, însoțite de creșteri de nivel și depășiri ale cotelor de atenție în anumite bazine hidrografice.
Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să urmărească avertizările emise de autorități și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu precipitații abundente.