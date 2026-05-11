Țara care își roagă cetățenii să nu mai cumpere aur. Măsuri urgente din cauza crizei energetice declanșate de războiul din Iran

Sursă: Realitatea.net

Premierul Indiei, Narendra Modi, a lansat un apel către populație în contextul creșterii puternice a costurilor la energie, provocate de tensiunile și războiul din Iran. Liderul indian le-a cerut celor aproximativ 1,4 miliarde de cetățeni să limiteze deplasările, să lucreze de acasă și să reducă anumite cheltuieli considerate neesențiale, pentru a ajuta economia țării să facă față perioadei dificile.

Potrivit declarațiilor făcute duminică, autoritățile de la New Delhi vor ca oamenii să revină, acolo unde este posibil, la munca remote și la întâlnirile online, măsuri folosite intens în perioada pandemiei. Oficialii spun că obiectivul principal este reducerea consumului și economisirea rezervelor valutare ale țării.

Modi: „Trebuie să economisim valuta străină”

„În situația actuală, trebuie să punem un accent deosebit pe economisirea valutelor străine”, a spus Narendra Modi.

Liderul indian a amintit și faptul că, în ciuda scumpirilor la nivel mondial, India nu a majorat până acum prețurile la pompă pentru benzină și motorină. Guvernul încearcă astfel să limiteze impactul asupra populației și asupra economiei.

În același timp, Modi i-a îndemnat pe oameni să evite cumpărarea aurului, o practică foarte răspândită în India, mai ales în perioada nunților și a marilor evenimente de familie. India este unul dintre cei mai mari consumatori de aur din lume, iar importurile masive pun presiune pe rezervele financiare ale statului.

Măsuri pentru reducerea consumului

Premierul indian a vorbit și despre alte măsuri prin care populația ar putea contribui la reducerea presiunii economice.

Acesta a încurajat utilizarea mașinilor electrice și le-a cerut fermierilor să reducă la jumătate folosirea îngrășămintelor chimice. În plus, familiile au fost îndemnate să consume mai puțin ulei alimentar, măsură pe care Modi a descris-o drept „sănătoasă și patriotică”.

India nu este singura țară afectată de actuala criză energetică. Mai multe state asiatice încearcă să găsească soluții pentru a face față scumpirilor și problemelor de aprovizionare cu petrol. Importurile de țiței din Asia au scăzut puternic în aprilie, după săptămâni întregi de probleme în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Guvernele din Asia de Sud au cheltuit deja miliarde de dolari pentru subvenții și reduceri de taxe, în încercarea de a proteja populația de explozia prețurilor. Printre cele mai vulnerabile economii sunt considerate Pakistan, Bangladesh și Sri Lanka.

Tot mai multe state caută petrol din Rusia

Mai multe țări asiatice încearcă acum să își diversifice sursele de petrol. Indonezia a anunțat că vrea să cumpere petrol din Africa și America Latină și că intenționează să achiziționeze până la finalul anului aproximativ 150 de milioane de barili din Rusia.

Și Vietnam, Thailanda, Filipine și Sri Lanka caută variante alternative de aprovizionare, în contextul penuriei și al costurilor tot mai mari.

În același timp, Japonia, care își aduce cea mai mare parte a petrolului din Orientul Mijlociu, a început să cumpere mai mult petrol din Statele Unite, chiar dacă transportul este mai scump și durează aproape dublu față de livrările din Golf.