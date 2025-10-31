Fosta Miss Univers a decis că nu mai poate trăi alături de afaceristul român Dragoș Săvulescu și a mers în instanță, unde a depus actele de divorț. Angela Martini a cerut custodie comună pentru fiul lor, născut cu ajutorul unei mame surogat.

Relația lor a fost una deloc liniștită, din cauza problemelor pe care Dragoș Săvulescu le are cu legea.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2017, iar aproape doi ani mai târziu, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare într-un dosar de retrocedări ilegale de terenuri.

Afaceristul a fost dat în urmărire internațională pentru că autoritățile române nu l-au putut găsi pentru executarea sentinței și s-a mutat în Statele Unite.

În 2020, s-a predat autorităților italiene din Napoli și abia la începutul anului, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Săvulescu este liber să revină în România fără restricții.

Fiul celor doi va fi în centrul negocierilor pentru custodie și pensie alimentară. Divorțul vine într-un moment în care Săvulescu a început să fie tot mai activ în afaceri și proiecte artistice.