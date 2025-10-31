Divorțul anului. Milionarul penal Dragoș Săvulescu, părăsit de fosta Miss Univers și e bun de plată

Milionarul Dragoș Săvulescu a fost părăsit după aproape 8 ani de căsătorie de Angela Martini. Motivele invocate de fosta Miss Univers sunt „diferențele ireconciliabile”. Dragoș Săvulescu este cunoscut atât ca fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București, cât și ca personaj implicat în mai multe dosare de corupție, alături de fostul primar din Constanța Radu Mazăre. 

Fosta Miss Univers a decis că nu mai poate trăi alături de afaceristul român Dragoș Săvulescu și a mers în instanță, unde a depus actele de divorț. Angela Martini a cerut custodie comună pentru fiul lor, născut cu ajutorul unei mame surogat.
Relația lor a fost una deloc liniștită, din cauza problemelor pe care Dragoș Săvulescu le are cu legea. 

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2017, iar aproape doi ani mai târziu, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la cinci ani și șase luni de închisoare într-un dosar de retrocedări ilegale de terenuri. 
Afaceristul a fost dat în urmărire internațională pentru că autoritățile române nu l-au putut găsi pentru executarea sentinței și s-a mutat în Statele Unite. 

În 2020, s-a predat autorităților italiene din Napoli și abia la începutul anului, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Săvulescu este liber să revină în România fără restricții.

Fiul celor doi va fi în centrul negocierilor pentru custodie și pensie alimentară. Divorțul vine într-un moment în care Săvulescu a început să fie tot mai activ în afaceri și proiecte artistice. 