Unde se depune cererea de divorț

În general, documentele se depun la judecătoria din raza ultimei locuințe comune a soților. Dacă acea locuință nu există sau niciunul dintre parteneri nu mai stă acolo, dosarul se înaintează instanței de la domiciliul pârâtului. În cazul în care acesta se află în străinătate, dar instanțele române au competență, cererea se depune la judecătoria unde locuiește reclamantul. Dacă ambii soți trăiesc peste hotare, pot alege orice judecătorie din România, iar dacă nu se înțeleg, competența revine Judecătoriei Sectorului 5 din București.

Divorțul la starea civilă

Este cea mai accesibilă procedură, dar poate fi urmată doar dacă soții sunt de acord și nu au copii minori. Cererea se depune la ofițerul de stare civilă împreună cu actele de identitate, certificatul de căsătorie și certificatele de naștere. Procedura presupune o perioadă de reflecție de 30 de zile, după care divorțul este confirmat. Costurile variază, în medie, între 600 și 800 de lei.

Divorțul la notar

Este metoda preferată de multe cupluri, fiind rapidă și eficientă. Se aplică atât familiilor fără copii, cât și celor cu minori, dacă există înțelegere totală asupra numelui de familie, locuinței copilului, pensiei alimentare și exercitării autorității părintești. Notarul înregistrează cererea, acordă un termen de minimum 30 de zile, iar la final emite certificatul de divorț. Costurile sunt în jur de 1.000 de lei pentru cazurile fără copii, dar cresc în situațiile mai complexe.

Divorțul prin instanță

Atunci când nu există consens, calea judecătorească este inevitabilă. Procedura este mai lungă și presupune dezbateri privind vinovăția, autoritatea părintească, pensia alimentară și partajul bunurilor.

Tipuri de divorț în instanță:

Amiabil – cererea este depusă de ambii soți sau de unul cu acordul celuilalt; instanța ia deciziile privind copiii.

Din culpă – este cerut de un singur soț, instanța stabilește responsabilitatea pentru destrămarea căsniciei.

Taxele judiciare sunt diferențiate:

200 de lei pentru divorț prin acord;

100 lei pentru divorț din culpă sau după o separare de minimum doi ani;

50 de lei pentru divorț pe motive medicale grave.

Ce se întâmplă după divorț

Soții pot decide dacă își păstrează numele dobândit prin căsătorie sau revin la cel anterior. În caz de schimbare, actele de identitate trebuie refăcute. Bunurile comune nu se împart automat, partajul fiind o procedură separată, fie la notar, fie în instanță.

În 2025, legea permite ca un divorț să fie rezolvat mai ușor decât în trecut. Totul depinde de nivelul de înțelegere dintre soți, de existența copiilor și de dorința de a evita procesele lungi și costisitoare.