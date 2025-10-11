Buncărul este echipat cu tot ce are nevoie un om să supraviețuiască în cazul în care lumea așa cum o știm ar lua sfârșit. În mod alarmant, Mark Zuckerberg nu este singurul miliardar care s-ar pregăti de apocalipsă.

Reporter- Ai un buncăr acolo, știi ceva ceea ce noi nu?

Mark Zuckerberg - Nu, e doar un mic adăpost, ca un subsol.

Reporter - Un mic adăpost? Ce te face să te îngrijorezi?

Mark Zuckerberg - E o pivniță

Adăpostul subteran al lui Mark Zuckerberg se află în Hawaii și este complet echipat cu propriile surse de energie și provizii de hrană.

Potrivit unei investigații, tâmplarii și electricienii care lucrează în șantierul miliardarului nu au dreptul să vorbească despre construcție. Asta pentru că au semnat acorduri de confidențialitate care interzic acest lucru. În ciuda nivelului mare de secretizare, informații s-au scurs în presă de-a lungul timpului.

Pe lângă buncărul din Hawaii, miliardarul a cumpărat 11 proprietăți în California care au spații în subteran.

În interviu, șeful Meta a spus că se teme de uraganele din Hawaii și a povestit un astfel de eveniment care l-a speriat și, zice el, l-a determinat să ia decizia construirii unui buncăr.

Unul dintre cofondatorii uneia dintre cele mai mari companii de inteligență artificială crede că tehnologia pe care o dezvoltă ar putea aduce apocalipsa, dacă ar reuși să egaleze mintea umană. Potrivit unor surse, miliardarul a ceruta săparea unui un adăpost subteran pentru cercetătorii de top ai companiei, în cazul în care o astfel de tehnologie ar fi dezvoltată.

