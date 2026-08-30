Schimb de focuri în SUA: Un polițist a murit, iar altul a fost rănit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 aug. 2026, 08:32

Un polițist din Carolina de Sud a fost ucis, iar un altul a fost rănit, sâmbătă, într-un schimb de focuri produs într-un parc, după un apel la poliție privind un conflict domestic. Suspectul a murit în timpul incidentului.

Distribuie articolul