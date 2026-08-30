Schimb de focuri în SUA: Un polițist a murit, iar altul a fost rănit

Un polițist din Carolina de Sud a fost ucis, iar un altul a fost rănit, sâmbătă, într-un schimb de focuri produs într-un parc, după un apel la poliție privind un conflict domestic. Suspectul a murit în timpul incidentului.
Polițistul ucis avea 29 de ani și lucra de doi ani în cadrul departamentului. Acesta a lăsat în urmă o soție și doi copii mici, potrivit The Associated Press.
„Avem inimile frânte în această seară”, a declarat șeful Poliției din Columbia, W.H. „Skip” Holbrook, în cadrul unei conferințe de presă.
Cel de-al doilea polițist implicat în schimbul de focuri a fost rănit, însă starea sa era stabilă, potrivit șefului Poliției din Columbia.
Polițiștii au intervenit în urma unui apel privind un conflict domestic
Incidentul a început după ce o femeie a sunat la poliție, sâmbătă, în jurul orei 9:30, și a reclamat că un bărbat, împotriva căruia avea emis un ordin de restricție, îi distrugea bunurile din locuință.
Un polițist s-a deplasat rapid la adresa indicată, însă, la sosire, a constatat că suspectul plecase deja. Femeia i-a oferit acestuia o descriere a bărbatului, precum și detalii despre mașina cu care se deplasa.
După ce a plecat de la locuința femeii, polițistul a raportat prin stație că a observat o persoană suspectă. Acesta văzuse un bărbat lângă un vehicul care corespundea descrierii furnizate de femeie.
Un alt polițist a sosit pentru a-i acorda sprijin. Câteva minute mai târziu, acesta a transmis prin stație că polițiștii „au fost împușcați, iar suspectul a fost doborât”, potrivit șefului Poliției din Columbia, W.H. „Skip” Holbrook.
Suspectul avea un istoric extins de arestări
Suspectul a fost identificat drept un bărbat în vârstă de 33 de ani, care avea un istoric de arestări în cel puțin patru state.
De-a lungul timpului, acesta fusese acuzat de mai multe fapte, printre care tulburarea ordinii publice, sfidarea instanței, stare de ebrietate în public, posesie de substanțe interzise și încălcarea condițiilor de eliberare supravegheată.
Schimbul de focuri va fi investigat de Divizia de Aplicare a Legii din Carolina de Sud. Potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, ancheta este în desfășurare.