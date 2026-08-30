Cât va dura acordul energetic dintre Venezuela și SUA. Anunțul președintei Delcy Rodriguez

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 aug. 2026, 11:53

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că acordul energetic încheiat cu Statele Unite va fi valabil 25 de ani și urmărește creșterea producției de țiței la peste 1,5 milioane de barili pe zi. Oficialul de la Caracas susține că Venezuela își va păstra proprietatea și suveranitatea asupra resurselor naturale, relatează Reuters.

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