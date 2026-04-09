Servicii de consiliere decontate integral

Noua reglementare prevede că serviciile de consiliere psihologică destinate părinților copiilor cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor fi incluse în categoria serviciilor de sănătate publică. Acestea vor fi decontate integral din fondurile sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, părinții vor putea beneficia gratuit de sprijin specializat, în unități medicale sau centre de profil, fără a suporta costuri suplimentare.

Incluse în programele naționale de sănătate

Proiectul introduce aceste servicii în programele naționale de sănătate, atât în cele dedicate intervențiilor de sănătate publică, cât și în programele curative. Scopul este de a oferi un suport complet familiilor, alături de tratamentele și terapiile deja existente pentru copii.

Pe lângă consilierea psihologică pentru părinți, legea vizează și servicii conexe actului medical și îngrijiri adaptate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

Inițiatorii: „Un sprijin real pentru familii”

Susținătorii proiectului consideră că măsura răspunde unei nevoi reale din societate. Deputata PNL Raluca Turcan a declarat că părinții acestor copii se confruntă zilnic cu provocări majore și au nevoie de sprijin constant, inclusiv din punct de vedere emoțional.

La rândul său, deputatul USR Emanuel Ungureanu a apreciat inițiativa, însă a atras atenția asupra necesității asigurării fondurilor pentru implementarea efectivă a legii.

Parcurs legislativ

Propunerea legislativă a fost respinsă anterior de Senat, însă Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul cu majoritate de voturi.

Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Un pas important pentru sănătatea mentală

Adoptarea acestei legi marchează un pas important în recunoașterea nevoii de sprijin psihologic pentru părinții copiilor cu afecțiuni complexe. Specialiștii subliniază că echilibrul emoțional al familiei joacă un rol esențial în recuperarea și dezvoltarea copiilor.

Dacă va fi implementată eficient, măsura ar putea contribui la îmbunătățirea calității vieții pentru mii de familii din România.