Descinderi la mai multe adrese

În data de 8 aprilie 2026, oamenii legii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unei anchete coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Acțiunea a vizat locuințele unor persoane suspectate că ar fi derulat o schemă complexă de fraudare a unui program național de sprijin.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente și înscrisuri relevante pentru probarea activității infracționale, iar două persoane au fost conduse la audieri.

Cum ar fi fost obținute fondurile

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, nu mai puțin de 18 societăți comerciale ar fi solicitat și obținut în mod fraudulos ajutoare financiare printr-un program național, folosind documente și operațiuni fictive.

De asemenea, pentru alte două firme ar fi fost depuse cereri similare, însă acestea nu au fost aprobate la decontare.

Circuit financiar pentru ascunderea banilor

După încasarea sumelor, suspecții ar fi încercat să mascheze proveniența banilor prin transferuri repetate între firmele controlate și conturi personale. Operațiunile, considerate fictive de anchetatori, ar fi avut rolul de a integra banii în circuitul legal și de a le pierde urma.

În acest mecanism ar fi fost implicate două persoane fizice și o entitate juridică.

Investiții imobiliare din bani suspectați

O parte din fondurile obținute ilegal ar fi fost folosite pentru achiziționarea unor imobile în județul Cluj. Ulterior, aceste proprietăți ar fi fost ipotecate și vândute, iar sumele rezultate ar fi fost retrase în mod repetat, în tranșe, pentru a evita suspiciunile.

Anchetatorii consideră că activitatea infracțională s-a încheiat odată cu înstrăinarea acestor bunuri.

O femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului:

sechestru pe două imobile din Cluj

popriri pe mai multe conturi bancare

blocarea acțiunilor și părților sociale deținute la firme

Valoarea totală a acestor măsuri acoperă suma estimată a prejudiciului, respectiv aproximativ 3,5 milioane de lei.

Operațiune cu sprijin extins

La acțiune au participat, pe lângă polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj, specialiști criminaliști, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

Ancheta este în desfășurare, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.