Deși tendința globală înclină spre reducerea timpului petrecut la birou, Portugalia rămâne ancorată într-o „cultură a orelor lungi”, clasându-se pe locul patru în Uniunea Europeană în ceea ce privește epuizarea profesională. Potrivit unei analize recente realizate de Randstad Research și citate de Euronews, peste 9% dintre angajații portughezi lucrează în mod regulat 49 de ore sau mai mult pe săptămână, depășind considerabil media europeană de 6,5%.

Acest fenomen plasează Portugalia imediat după Grecia (12,4%), Cipru (10%) și Franța (9,7%), evidențiind o presiune constantă asupra forței de muncă ce depășește normele standard de 35 de ore în sectorul public și 40 de ore în cel privat. Interesant este că greul acestor programe prelungite cade pe umerii antreprenorilor: aproximativ 35% dintre angajatori și 20% dintre liber-profesioniști (freelanceri) lucrează peste limita de 49 de ore, în timp ce doar 6,8% dintre salariați se află în această situație.

Paradoxul educației: Progres masiv, dar sub media europeană

Raportul Randstad indică o evoluție remarcabilă a nivelului de calificare: proporția portughezilor cu studii superioare s-a triplat față de anul 1992, atingând pragul de 33,7% la finalul anului 2024. Cu toate acestea, progresul pare insuficient în context continental. La sfârșitul anului 2025, Portugalia ocupa locul opt de la coadă în clasamentul studiilor superioare (36,2%), fiind depășită de media UE de 39,2%.

În acest peisaj educațional, extremele sunt marcate de Irlanda, lider detașat cu 57,3%, și România, care înregistrează cel mai scăzut nivel de calificare universitară din blocul comunitar, cu doar 22,7%. Mai mult, Portugalia se confruntă cu o problemă structurală severă: deține cel mai mare procent de profesioniști cu calificare redusă din UE (29,1%), un indicator dublu față de media europeană.

Dinamica forței de muncă străine

O altă componentă esențială a analizei vizează prezența cetățenilor străini pe piața muncii. Deși ponderea acestora în Portugalia (7,9%) este încă sub media UE de 10,5% și departe de cifrele spectaculoase din Luxemburg (54,4%) sau Spania (16,8%), creșterea este accelerată. Dacă în anul 2000 străinii reprezentau doar 1,4% din forța de muncă, în 2024 procentul acestora a urcat la 6,6%, confirmând transformarea Portugaliei într-o destinație tot mai atractivă pentru lucrătorii internaționali.

În concluzie, datele Randstad conturează profilul unei țări care, deși face eforturi vizibile de modernizare și calificare, rămâne captivă unor tipare de muncă intensive și unor decalaje educaționale care o mențin în treimea inferioară a clasamentelor europene de performanță.