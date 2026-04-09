Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi, prin intermediul unei postări pe platforma X, lichidarea lui Ali Yusuf Harshi, o figură centrală în arhitectura de putere a grupării Hezbollah. Harshi, care îndeplinea dublul rol de nepot și secretar personal al liderului suprem Naim Qassem, a fost ucis în urma unui raid aerian țintit asupra capitalei libaneze, Beirut.

Potrivit surselor militare citate de Reuters, Ali Yusuf Harshi nu era doar un simplu colaborator, ci un consilier de încredere cu un rol esențial în coordonarea activităților și securizarea biroului liderului Hezbollah. Această pierdere reprezintă o breșă majoră de securitate pentru gruparea pro-iraniană, fiind interpretată drept o lovitură directă aplicată influenței Teheranului în regiune.

Simultan cu operațiunea din Beirut, aviația israeliană a declanșat o ofensivă de amploare în sudul Libanului. Armata a raportat distrugerea a aproximativ 10 depozite de muniție, lansatoare de rachete și centre de comandă. Un punct strategic al intervenției l-a reprezentat lovirea a două puncte de trecere cheie de la sud de râul Litani, artere logistice vitale pe care Hezbollah le utiliza pentru transportul masiv de armament.

Până în acest moment, reprezentanții Hezbollah au păstrat tăcerea, refuzând să comenteze oficial informația. Dacă decesul lui Harshi va fi confirmat de gruparea șiită, evenimentul ar putea marca un punct de cotitură în degradarea capacităților de comandă și control ale organizației în fața presiunii constante exercitate de forțele israeliene.