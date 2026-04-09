USR consideră că deciziile ar fi trebuit însoțite de un proces care să „inspire fără echivoc încredere și transparență”.

Mai mult, partidul susține că numiții au marca PSD pe ei.

Influencerii se dezic de președinte

Propunerile fuseseră înaintate şefului statului de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că propunerile pentru șefii marilor parchete nu aparțin Partidului Social Democrat și că și-a format propria opinie despre candidați în urma discuțiilor purtate cu zeci de procurori.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc”, se arată în postarea partidului USR postată pe Facebook.

Radu Țibulcă, un alt susținător în campania lui Nicușor Dan, s-a dezis de Nicușor Dan după declarații, și a precizat că a sperat ca noul președinte să nu contribuie la repetarea trecutului.

„Nicușor s-a iohannizat mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. Eu nu l-am votat primul tur!”, a scris acesta.

De cealaltă parte, jurnalistul Valeriu Nicolae spune că Nicușor Dan a îngropat definitiv USR-ul cu numirile făcute.

Și Lucian Mîndruță a început, în urmă cu câteva luni campania împotriva lui Nicușor Dan, asta după ce a înfulecat sarmalele de la Cotroceni la învestirea președintelui și i-a sfătuit pe români că doar Nicușor Dan mai poate scăpa această țară.