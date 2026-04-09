Securitatea tehnologică a Chinei, zguduită de un atac cibernetic masiv

O breșă de securitate fără precedent a lovit inima cercetării strategice a Beijingului, Centrul Național de Supercomputere din Tianjin devenind ținta unui jaf de date colosal. Potrivit unei anchete CNN, un grup de hackeri a reușit să sustragă peste 10 petabytes de informații clasificate. Captura include secrete de stat sensibile, de la planurile rachetelor hipersonice până la simulări complexe de fuziune nucleară și proiecte de aviație de ultimă generație.

Jaf sub acoperire: 10 milioane de gigabyți extrași în tăcere

Operațiunea, care pare să fi început încă din luna februarie, a fost expusă public de un entitate anonimă sub pseudonimul „FlamingChina”. Primele dovezi ale acestui atac au apărut pe Telegram, unde au fost publicate fragmente din arhiva furată pentru a demonstra autenticitatea accesului. Cantitatea de date este atât de mare încât experții deduc că atacatorii au operat nestingheriți în rețelele chineze timp de câteva luni, reușind să evite sistemele de supraveghere ale unuia dintre cele mai securizate state din lume.

Secretele aviației militare, expuse pe internet

Analiza preliminară a fișierelor scurse indică faptul că hackerii au obținut acces la scheme tehnice, manuale de operare și protocoale de testare a armamentului. Printre entitățile ale căror secrete au fost compromise se află coloși ai industriei de stat, precum China Aviation Industry Corporation, dar și instituții academice de elită care deservesc sectorul apărării. Această scurgere de informații pune într-o lumină stânjenitoare capacitatea Beijingului de a-și proteja suveranitatea tehnologică.

Repercusiuni geopolitice: O fereastră deschisă către tehnologiile neștiute

Impactul acestui incident depășește sfera securității informatice, având potențialul de a modifica echilibrul de forțe la nivel global. Specialiștii avertizează că, dacă datele ajung în mâinile rivalilor geopolitici, aceștia ar putea obține o înțelegere profundă a programelor militare chineze. Posibilitatea analizării acestor tehnologii prin „reverse engineering” ar putea permite altor state să recupereze ani de decalaj tehnologic, economisind investiții de miliarde de dolari.

Tăcere la Beijing în fața șantajului cu criptomonede

În timp ce atacatorii solicită recompense substanțiale în criptomonede pentru a nu vinde întreaga arhivă pe piața neagră, autoritățile chineze au ales calea tăcerii. Ministerul Științei și Tehnologiei nu a emis încă nicio declarație oficială care să confirme sau să infirme amploarea dezastrului. Această lipsă de reacție alimentează îngrijorările comunității internaționale, care vede în acest succes al hackerilor o dovadă clară că nici măcar cele mai avansate infrastructuri de stat nu sunt invulnerabile în fața războiului cibernetic modern.