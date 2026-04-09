Consiliul Național al Audiovizualului a fost convocat, astăzi la Comisia de Cultură de către președintele comisiei, Mihail Neamțu, pentru lămuriri asupra deciziilor de retragere a licențelor audiovizuale ale Realitatea Plus și Gold FM. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Valentin Jucan, vicepresedinte CNA pentru a vedea dacă participa sau nu la Comisie. Momentan nu am primit un răspus. Consiliul Național al audiovizualului a mai fost covocat și în urmă cu câteva zile iar CNA a spus atunci, citez- În ceea ce priveşte relaţia cu Parlamentul, respingem orice insinuare privind o pretinsă lipsă de cooperare. Membrii Consiliului au răspuns de fiecare dată invitaţiilor Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, în toate situaţiile în care acestea au fost adoptate în mod formal, prin votul membrilor Comisiei.