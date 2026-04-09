Comisia de Cultură a convoacat conducerea CNA în Parlament, după retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM

Consiliul Național al Audiovizualului
Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților, condusă de deputatul AUR Mihail Neamțu, a convocat conducerea CNA în Parlament pentru joi, 9 aprilie 2026, ora 14:00, pentru a da explicații cu privire la retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM, precum și asupra unor suspiciuni privind activitatea instituției.

Decizia CNA de a retrage licențele ridică semne serioase de întrebare privind respectarea principiului proporționalității și impactul asupra libertății presei și pluralismului mediatic.

Președintele Comisiei, Mihail Neamțu (deputat AUR), solicită clarificări privind eventuale influențe politice în adoptarea acestor măsuri.

Sunt vizate și suspiciuni de tratament selectiv în aplicarea sancțiunilor, precum și existența unui dublu standard între radiodifuzori.

Totodată, CNA trebuie să răspundă acuzațiilor privind utilizarea fondurilor publice, proceduri de achiziții netransparente și cheltuieli nejustificate.

Comisia de Cultură subliniază că aceste clarificări sunt esențiale pentru garantarea transparenței și a respectării cadrului legal în domeniul audiovizualului.

