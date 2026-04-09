Decizia CNA de a retrage licențele ridică semne serioase de întrebare privind respectarea principiului proporționalității și impactul asupra libertății presei și pluralismului mediatic.
Președintele Comisiei, Mihail Neamțu (deputat AUR), solicită clarificări privind eventuale influențe politice în adoptarea acestor măsuri.
Sunt vizate și suspiciuni de tratament selectiv în aplicarea sancțiunilor, precum și existența unui dublu standard între radiodifuzori.
Totodată, CNA trebuie să răspundă acuzațiilor privind utilizarea fondurilor publice, proceduri de achiziții netransparente și cheltuieli nejustificate.
Comisia de Cultură subliniază că aceste clarificări sunt esențiale pentru garantarea transparenței și a respectării cadrului legal în domeniul audiovizualului.
