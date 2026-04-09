Programul difuzării în 2026

Pentru anul 2026, Săptămâna Mare începe pe 5 aprilie, imediat după Duminica Floriilor, și se încheie pe 11 aprilie, înainte de Paște. Conform grilei anunțate de un cunoscut post TV, prima parte a miniseriei va fi difuzată în noaptea de marți spre miercuri, pe 7 aprilie, de la ora 00:00.

Deși restul episoadelor nu au fost confirmate oficial, este de așteptat ca acestea să fie programate în Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.

O producție de referință în cinematografie

„Iisus din Nazareth” este considerată una dintre cele mai apreciate ecranizări ale vieții lui Iisus Hristos. Lansată în 1977, miniseria a fost realizată la inițiativa Papei Paul al VI-lea și are o durată totală de peste 6 ore, fiind împărțită în mai multe episoade pentru difuzare TV.

Filmările au avut loc în locații spectaculoase din Tunisia, Maroc și Libia, iar scenariul combină relatările din cele patru Evanghelii pentru a reda cronologic principalele momente din viața lui Iisus: nașterea, activitatea sa publică, patimile, răstignirea și învierea.

Producția se remarcă și printr-o distribuție de excepție. Rolul lui Iisus este interpretat de Robert Powell, iar din distribuție mai fac parte actori celebri precum Olivia Hussey, Anne Bancroft, Laurence Olivier, Anthony Quinn sau Christopher Plummer.

Tradiția continuă și după 1989

În România, miniseria era urmărită înainte de 1989 pe casete video, iar după Revoluție a devenit un element constant în grila TV de Paște. Difuzarea anuală a transformat filmul într-un simbol al sărbătorilor pascale, fiind asociat cu reflecția spirituală și cu rememorarea sacrificiului lui Iisus.

Povestea și impactul filmului

Scenariul urmărește fidel textul biblic, ilustrând episoade importante precum Nașterea Domnului, Predica de pe Munte, Cina cea de Taină și Învierea. Totuși, regizorul a introdus și unele elemente artistice pentru coerență narativă și expresivitate.

De exemplu, filmul prezintă trei magi la nașterea lui Iisus, deși Biblia nu specifică numărul acestora. De asemenea, unele replici sunt creații originale, menite să transmită mai profund mesajul spiritual.

Un simbol al Paștelui pentru români

Difuzarea miniseriei „Iisus din Nazareth” în fiecare an în Săptămâna Mare a devenit o tradiție solidă pentru publicul din România. Filmul nu este doar o producție cinematografică de succes, ci și un prilej de reflecție asupra valorilor creștine și asupra semnificației Paștelui.

Astfel, și în 2026, telespectatorii vor putea retrăi una dintre cele mai emoționante povești din istorie, direct din fața micilor ecrane.

Telespectatorii care nu apucă să vadă seria de filme la TV, pot urmări online pe Youtube.