Potrivit datelor, percepția generală asupra direcției în care se îndreaptă România rămâne puternic negativă. Aproape trei sferturi dintre români (73%) consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, ceea ce reflectă o stare de nemulțumire profundă față de evoluțiile din societate.

În contrast, doar 19% dintre respondenți se declară optimiști și cred că România se află pe un drum bun. Restul respondenților nu au exprimat o opinie clară.

Specialiștii Sociopol atrag atenția că acest nivel de pesimism este comparabil cu perioadele de criză majoră din trecut, apropiindu-se de minimele istorice înregistrate în contexte sociale, economice și politice dificile.

Sprijin majoritar pentru alegeri anticipate

În același timp, sondajul relevă o deschidere semnificativă a populației față de ideea organizării de alegeri anticipate.

65% dintre români declară că ar susține un astfel de demers, în timp ce 36% se opun. Datele indică astfel o majoritate clară în favoarea unei resetări politice prin revenirea la urne.

Cercetarea a fost realizată în perioada 26 martie – 4 aprilie, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI), iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.