Specialiștii subliniază că includerea zilnică a fructelor și legumelor proaspete în alimentație este unul dintre cele mai ușoare moduri de a susține sănătatea inimii. Dintre toate opțiunile, un aliment se remarcă în mod special prin beneficiile sale. Esre vorba despre avocado, recomandat frecvent de medici.

Ce spun medicii despre acest aliment

Pentru a înțelege mai bine rolul alimentației, Kin Yuen, specialist în cadrul UCSF Health, explică de ce avocado este o alegere excelentă pentru inimă, scrie veryhealth.com.

Potrivit acestuia, cercetările recente arată că persoanele care consumă frecvent avocado au un risc mai mic de afecțiuni cardiovasculare. Acest efect se datorează conținutului bogat de nutrienți și grăsimi sănătoase.

Un fruct de dimensiune medie furnizează aproximativ 13,5 grame de fibre — mai mult decât o porție de ovăz sau câteva felii de pâine integrală. Acestea contribuie la senzația de sațietate și pot preveni supraalimentarea, un aspect esențial pentru menținerea greutății corporale.

În același timp, avocado conține antioxidanți importanți, precum vitaminele C și E, care combat inflamația și stresul oxidativ. Grăsimile benefice pe care le conține ajută la scăderea colesterolului LDL („rău”) și la reducerea nivelului trigliceridelor.

De asemenea, aportul de potasiu și magneziu susține funcționarea corectă a inimii și a mușchilor.

Alte alimente utile pentru inimă

Pe lângă avocado, medicii recomandă și alte alimente benefice pentru sistemul cardiovascular. Citricele sunt o sursă importantă de vitamina C și contribuie la o mai bună absorbție a fierului, prevenind astfel anemia — o afecțiune care poate suprasolicita inima.

Semințele și cerealele precum quinoa sau chia pot reduce inflamația și îmbunătăți sensibilitatea la insulină. În cantități moderate, și cacaoa — în special din ciocolata de calitate — poate avea efecte pozitive datorită flavonoidelor.

Totuși, specialiștii atrag atenția că anumite alimente, cum ar fi grapefruitul, pot interacționa cu unele medicamente, motiv pentru care dieta trebuie adaptată individual.

Beneficii dincolo de sănătatea inimii

Consumul regulat de avocado nu se limitează doar la protecția inimii. Antioxidanții din acest fruct pot contribui la protejarea celulelor și la reducerea riscului unor tipuri de cancer.

În plus, există dovezi că avocado susține funcția cognitivă, în special la persoanele în vârstă. Un alt avantaj este conținutul său relativ ridicat de proteine comparativ cu alte fructe, ceea ce îl face potrivit pentru o alimentație echilibrată.

