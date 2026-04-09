Schimbări importante ar putea avea loc în perioada următoare în diplomația românească, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS. Surse susțin că președintele României, Nicușor Dan, analizează modificări la vârful unor misiuni diplomatice, cea mai vizată fiind Ambasada României în Statele Unite ale Americii, considerată cea mai importantă reprezentanță externă a țării.

În prezent, postul este ocupat de Andrei Muraru, numit de fostul președinte Klaus Iohannis pentru un mandat de cinci ani. Conform surselor citate, acesta ar urma să fie schimbat din funcție, însă nu este exclus ca Muraru să fie numit ulterior într-o altă misiune diplomatică.

Pe lista scurtă pentru Washington ar figura mai multe nume. Printre acestea se numără Cornel Feruță, ambasadorul României la ONU, dar și Dan Neculăescu, reprezentantul permanent al României la NATO.

Decizia finală urmează să fie luată de președintele Nicușor Dan în săptămânile următoare, susțin sursele Realitatea PLUS. Tot atunci ar putea fi anunțate și alte schimbări importante în rețeaua diplomatică a României.