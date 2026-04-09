”Peste 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizați, începând de astăzi (joi - n.r.), în fiecare zi, pentru asigurarea intervenției rapide la solicitările cetățenilor, fluidizarea circulației, precum și pentru păstrarea ordinii publice și prevenirea și combaterea faptelor ilegale. Echipajele Ministerului Afacerilor Interne vor avea o prezență activă în teren pe principalele drumuri și autostrăzi, în stațiuni turistice, în locurile unde vor fi organizate evenimente cu public numeros și în alte spații de interes operativ”, a transmis Monica Dajbog într-un video postat pe pagina de Facebook a MAI.

Reprezentanta MAI a precizat că patrulele de ordine publică, pompierii și echipajele SMURD vor acorda o atenție specială lăcașurilor de cult unde vor avea loc manifestări religioase, la care sunt așteptați aproape 2,3 milioane de credincioși.

”Cele mai importante evenimente, ca prezență, vor avea loc în județele Galați, Constanța și Iași, unde numărul de participanți va varia între 7.000 și 10.000. În această lună, pompierii au organizat instruiri cu personalul clerical cu privire la măsurile care trebuie luate rapid, înainte de sosirea echipajelor de intervenție, în situația unei urgențe medicale sau în cazul producerii unui incendiu, astfel încât să se asigure evacuarea credincioșilor în siguranță și folosirea corectă a stingătoarelor”, a spus purtătorul de cuvânt al MAI.