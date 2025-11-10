Din fericire, micuța dormea adânc și nu pățise nimic. Însă pentru Sarah, acele momente de panică au fost semnul unei afecțiuni grave: medicii aveau să descopere ulterior că suferea de psihoză postpartum, o tulburare severă care poate provoca halucinații, iluzii și pierderea contactului cu realitatea imediat după naștere.

De la depresie la psihoză postpartum

Sarah povestește că, deși sarcina a decurs normal, după nașterea fiicei sale a început să se simtă copleșită, obosită și anxioasă. Inițial, a crezut că este doar o formă obișnuită de depresie postpartum și că lipsa somnului o face să vadă lucrurile mai grave decât sunt.

„Am încercat să râd de situație când i-am povestit soțului meu. Am zis că e doar epuizare, că toate mamele trec prin asta. Dar, de fapt, era începutul unei perioade cumplite”, a declarat femeia pentru The Sun.

Trei săptămâni mai târziu, Sarah a fost la un pas de moarte. Soțul ei, Alex, a găsit-o inconștientă în cadă, după un episod psihotic sever, și a reușit să o salveze la timp.

Halucinații, gânduri negre și o frică paralizantă

Femeia spune că nu a avut niciodată probleme de sănătate mintală înainte de naștere, însă după venirea pe lume a fiicei sale, totul s-a schimbat.

„Aveam impresia că primesc mesaje prin televizor. Când o vedeam pe Rosalie dormind, eram convinsă că murise. Nu mai știam ce e real și ce nu. Simțeam că singura cale de a scăpa de acea nebunie era să mă sinucid”, a mărturisit Sarah.

Cu ajutorul familiei și al medicilor, femeia a primit diagnosticul corect – psihoză postpartum, o afecțiune rară care afectează aproximativ una din o mie de femei după naștere. Aceasta apare brusc, de obicei în primele săptămâni, și necesită tratament medical de urgență.

Un final fericit și o lecție importantă

Sarah și soțul ei, Alex, care s-au cunoscut în 2014 și s-au căsătorit în 2020, au reușit să treacă împreună peste această perioadă dificilă. Astăzi, Rosalie are trei ani și este un copil sănătos și vesel, iar mama ei a decis să vorbească public despre experiența trăită, pentru a-i încuraja pe alți părinți să ceară ajutor atunci când se confruntă cu depresie sau psihoză postpartum.

„Vreau ca oamenii să înțeleagă că aceste lucruri se pot întâmpla oricui. Nu e o rușine să ceri ajutor. Dacă povestea mea poate salva măcar o mamă de la suferință, atunci totul a meritat”, spune Sarah Valentine.