Potrivit surselor judiciare, bărbatul a fost audiat în calitate de martor, în timp ce procurorii încearcă să stabilească dacă moartea tinerei ar fi putut fi evitată. La ieșirea din sediul poliției, acesta a refuzat să ofere declarații presei, păstrând o atitudine rezervată.

Dosar penal pentru ucidere din culpă și audieri în lanț

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța coordonează ancheta penală deschisă sub suspiciunea de ucidere din culpă. În perioada următoare, mai mulți medici și reprezentanți ai spitalului privat vor fi audiați.

Anchetatorii vor să afle dacă au existat erori medicale sau dacă familia ar fi refuzat o procedură care i-ar fi putut salva viața Mădălinei. Rezultatele expertizei medico-legale urmează să clarifice cauzele exacte ale decesului.

Suspiciuni de nereguli grave la spitalul privat

Tragedia a scos la iveală posibile deficiențe grave de funcționare în cadrul spitalului privat unde tânăra a născut. În urma verificărilor făcute de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, unitatea medicală a fost parțial decuplată de la autorizație, până la remedierea problemelor constatate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că raportul final al verificărilor confirmă lipsa de responsabilitate și modul defectuos în care au fost emise unele avize:

„O tânără mămică a murit într-un loc unde viața ar fi trebuit să fie prioritară. În schimb, am găsit avize semnate fără verificări, proceduri ignorate și decizii dictate de profit. Este revoltător și inadmisibil. Nu voi tolera complicitatea și indiferența în sistemul medical”, a transmis ministrul.

O tragedie care putea fi evitată

Mădălina a născut la începutul lunii octombrie, într-o clinică privată din Constanța. La scurt timp după naștere, starea sa s-a deteriorat brusc. A fost transferată de urgență la un spital public, însă medicii nu au mai reușit să o salveze.

Familia tinerei susține că moartea ei a fost cauzată de neglijență medicală, în timp ce reprezentanții spitalului afirmă că pacienta ar fi refuzat o intervenție care i-ar fi putut salva viața.

Până la finalizarea anchetei, clinica rămâne sub strictă supraveghere sanitară, iar Ministerul Sănătății a anunțat că vor fi luate măsuri disciplinare împotriva tuturor celor implicați, „indiferent de poziția sau influența pe care o dețin”.