Fratele tinerei gravide moartă în explozia din Rahova era lângă ea în momentul fatal. Ce a făcut diferența dintre viață și moarte, dezvăluiri cutremurătoare

Explozia violentă care a distrus un bloc din Rahova a ucis mai multe persoane, printre care și Mirela viitoare mămică, și a rănit grav altele. Tânăra însărcinată se afla în apartament alături de fratele ei în momentul tragediei. Băiatul a povestit cum s-au petrecut clipele de groază care i-au schimbat viața pentru totdeauna.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 9 dimineața. Cei doi frați se aflau în casă, iar tânăra stătea întinsă în pat. „Ea stătea lungită, eu lângă picioarele ei”, își amintește fratele. 

Într-o fracțiune de secundă, liniștea s-a transformat în haos. Suflul deflagrației a distrus tot în jur, iar diferența dintre viață și moarte a fost una de poziție și de noroc.

Aruncat lângă zid, în timp ce podeaua se rupea sub el

Suflul exploziei l-a aruncat lângă zid, povestește băiatul. Podeaua s-a rupt în urma deflagrației, iar el a rămas pe un petec de beton. Sub el, bucăți din planșeu se prăbușeau în gol, în timp ce praful și fumul au acoperit totul.

Peste sora lui a căzut tavanul, iar fragmentele grele au îngropat-o sub dărâmături. Impactul a fost devastator, iar tânăra nu a mai avut nicio șansă.

Deși grav rănit, fratele a reușit să iasă singur din apartament și a ajuns în curtea blocului, unde salvatorii au intervenit rapid. Medicii l-au preluat și l-au transportat la spital.

Explozia a distrus aproape complet etajul unde locuiau cei doi frați și a avariat grav structura clădirii. Anchetatorii verifică acum cauzele tragediei.

Pentru familia tinerei, tragedia este de neconceput. O clipă a fost suficientă pentru ca întreaga lor viață să se schimbe definitiv.

