Mulți dintre ei trăiesc acum între disperare și revoltă, după ce au aflat că statul intenționează să le reconstruiască blocul, dar fără să le redea statutul de proprietari. Noile apartamente urmează să fie oferite cu chirie, potrivit anunțului făcut de Ministerul Dezvoltării.

La fața locului, tonul discuțiilor este tot mai tensionat. Unii sinistrați îl apostrofează direct pe ministrul Dezvoltării, cerând explicații pentru felul în care statul gestionează situația.

„Ce propunere frumoasă...Îi reparăm noi blocul, dar să plătească chirie copiii lor, poate și nepoții. Am muncit 40 de ani și am strâns bănuți să cumpăr apartamentul și acum vine un deștept de ministru, cu nicio competență, să îmi spună să plătim chirie. Să se ducă, chiar nu avem nevoie de asemena scârbe de oameni. Nu a venit nici prim-ministrul, să spună: Ați plătit nenorocirea, uite, facem treaba.

Am ajuns în anii colectivizării. Ne ia ce-i al nostru și îl bagă la colectiv.”

Nemulțumirea oamenilor este amplificată de faptul că majoritatea locatarilor își achitaseră integral apartamentele și nu mai aveau datorii.

”Am ajuns din proprietari chiriași”, mai spun oamenii revoltați.

Printre sinistrați se numără și un pensionar de 73 de ani, care spune că tragedia i-a distrus nu doar locuința, ci și echilibrul unei vieți deja fragile.

„Am muncit o viață întreagă. M-am mutat aici din ‘82- ‘83, am plătit cu rată la CEC, la bancă, l-am plătit”, mai spune unul dintre locatarii afectați direct de explozie.

Ministerul Dezvoltării: locuințele vor fi cu chirie

Ministerul Dezvoltării a anunțat că blocul din cartierul Rahova, distrus complet în explozie, va fi reconstruit din fonduri publice. Totuși, noul imobil va intra în proprietatea statului, iar locuințele vor fi atribuite celor afectați cu titlu de chirie. Măsura, justificată oficial prin necesitatea respectării cadrului legal privind reconstrucțiile din fonduri guvernamentale, a fost primită cu consternare de către foștii proprietari.

”Toți cei care au cauzat acest prejudiciu vor trebui să răspundă inclusiv material. Ceea ce pot să vă spun este că analizăm în continuare cum va putea să ajungă un bloc construit din fonduri publice în proprietatea foștilor locatari. Nu cred că am greșit prin faptul că am creat un cadru legal, dar vom vedea care sunt posibilitățile.

Demolarea este decisă de către experți atestați, care vor decide dacă mai sunt condiții pentru a locui în acest bloc.”, a spus Cseke Attila.

„Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită”, precizează oficialii ministerului.

Pentru includerea în program a blocului afectat din Calea Rahovei sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către specialişti atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente, a precizat MDLPA.

Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului şi se atribuie unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia sunt amplasate, prin convenţie încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită.

