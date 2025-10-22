De asemenea, autoritatea locală a demarat lucrări de reparații în sălile de clasă ale Liceului "Dimitrie Bolintineanu", care au fost afectate în urma deflagrației.

Deciziile au fost luate în ședința operativă convocată de către primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, miercuri dimineața.

”În urma recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne și ISU București Ilfov, Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructură Sector 5, asigură perimetrul în zona afectată, prin montarea de garduri și va securiza intrările în scările de bloc, dar și geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbușire al imobilului”, informează Primăria Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook.

Poliția Locală Sector 5 suplimentează camerele de supraveghere din zonă și asigură perimetrul cu agenți locali. În caz de nevoie, va fi solicitat sprijin din partea celorlalte primării de sector.

Companiile din subordinea primăriei au început procesul de degajare a molozului din curtea Liceului "Dimitrie Bolintineanu”, pentru a demara lucrările de reparații și în exteriorul clădirii.

Angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au început semnalizarea rutieră provizorie pentru delimitarea perimetrului de siguranță din proximitatea imobilului afectat și pentru facilitarea circulației rutiere din zonă.

Totodată, a fost suspendată taxa de parcare, începând cu data de 17 octombrie, pentru toate locurile afectate, până la repunerea în stare de funcționare a zonei. Decizia a fost luată având în vedere că un număr considerabil de locuri de parcare au fost afectate și nu pot fi utilizate.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 continuă campania de strângere de donații, în parteneriat cu Crucea Roșie Română - Filiala Sector 5, la sediul din incinta Colegiului Economic Viilor.

DGASPC S5 oferă consiliere socială și îndrumare celor afectați, atât la fața locului, cât și la numerele de telefon:

- 0735.518.019:

- 0799.413.942;

- 0735.520.675.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor pune în continuare la dispoziție numărul de telefon 0721.401.214, la care pot suna persoanele afectate de deflagrația din zona Rahova, pentru a obține acte de identitate sau documente de stare civilă.

Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din strada Vicina nr. 1, bl. 32, scara 1. Începând cu strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.

Accesul va rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor: strada Vicina nr. 1, bl. 32 și strada Vicina nr. 3, bl. 33. Pentru locatarii din strada Vicina nr. 3, bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului.

