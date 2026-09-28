Descoperire revoluționară: panourile fotovoltaice pot produce energie și sub apă. Au fost testate la 10 metri adâncime

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 20:24

Panourile fotovoltaice ar putea avea în viitor aplicații mult mai diverse decât cele întâlnite în prezent. Cercetători din China au demonstrat că celulele solare pot produce energie electrică chiar și sub apă, după un experiment realizat în Marea Chinei de Sud, la o adâncime de 10 metri.

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