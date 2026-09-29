Experiment revoluționar al unui cercetător român: a creat șoareci cu „mini-creiere” umane. Descoperirea poate schimba tratamentul autismului și demenței

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 14:55

Sergiu Pașca, neurolog român și cercetător la Universitatea Stanford, a realizat un experiment fără precedent, implantând în creierul unor șoareci structuri cerebrale umane crescute în laborator. Au rezultat astfel animale al căror cortex este format în proporție de peste 90% din neuroni umani. Descoperirea, publicată în prestigioasa revistă Nature, ar putea deschide noi direcții de cercetare pentru afecțiuni precum autismul, schizofrenia, epilepsia, paralizia cerebrală sau diferite forme de demență.

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