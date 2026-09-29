Email marketingul nu e despre tehnologie, ci despre strategie – lecțiile White Image după 20 de ani

Publicat 29 sept. 2026, 15:25 Actualizat 29 sept. 2026, 15:28

Ai o platformă bună, o listă de abonați și un calendar de campanii. Trimiți, te uiți la rata de deschidere, apoi te întrebi de ce vânzările nu vin după. Răspunsul stă rareori în butonul de trimitere. Stă în ce s-a decis înainte: cui scrii, în ce moment și cu ce motiv. Tehnologia a devenit accesibilă oricui, iar asta e o veste bună. Gândirea din spatele ei rămâne partea grea.

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