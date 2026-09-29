Creatorul ChatGPT pregătea un nou model AI, dar a fost nevoit să-l scoată din priză. Ce făcea în timpul testelor

Publicat 29 sept. 2026, 22:03 Sursă The Wall Street Journal

OpenAI a decis să renunțe la lansarea unui nou model de inteligență artificială după ce testele au arătat probleme în ceea ce privește respectarea instrucțiunilor și a limitelor impuse de dezvoltatori. GPT-6.1 Astra, versiune pe care compania intenționa să o lanseze în luna octombrie, s-a dovedit mai dificil de controlat decât modelul precedent în anumite situații.

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