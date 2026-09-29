„Amiba de foc”, descoperirea care sfidează limitele vieții. Poate supraviețui la 63 de grade Celsius

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 17:48

O nouă specie de amibă descoperită într-un izvor termal din California schimbă ceea ce se știa până acum despre limitele de temperatură la care poate rezista viața complexă. Microorganismul unicelular, botezat Incendiamoeba cascadensis și supranumit „amiba de foc”, poate supraviețui și se poate reproduce la temperaturi de până la 63 de grade Celsius.

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