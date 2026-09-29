„Amiba de foc”, descoperirea care sfidează limitele vieții. Poate supraviețui la 63 de grade Celsius

O nouă specie de amibă descoperită într-un izvor termal din California schimbă ceea ce se știa până acum despre limitele de temperatură la care poate rezista viața complexă. Microorganismul unicelular, botezat Incendiamoeba cascadensis și supranumit „amiba de foc”, poate supraviețui și se poate reproduce la temperaturi de până la 63 de grade Celsius.
Descoperirea a fost făcută în izvoarele termale geotermale din Parcul Național Lassen Volcanic, iar rezultatele cercetării au fost prezentate în revista Cell, pe 22 septembrie.
Numele științific al noii specii poate fi tradus prin „amiba de foc din Cascades”, cu referire la regiunea vulcanică în care microorganismul a fost identificat, conform sciencenews.org.
O amibă care a depășit recordul cunoscut
Până la această descoperire, cea mai ridicată temperatură la care se știa că o amibă poate trăi era de aproximativ 57 de grade Celsius. Recordul era asociat cu specia Echinamoeba thermarum.
Cercetătorii au pornit inițial experimentele la temperaturi mai scăzute. Beryl Rappaport și colegii săi au adus în laborator, în perioada 2023-2025, probe prelevate din izvoarele termale din California. Culturile au fost testate la mai multe temperaturi, iar cea mai ridicată temperatură folosită inițial a fost de 57 de grade Celsius, considerată limita cunoscută pentru amibe.
Ulterior, temperatura a fost crescută treptat.
Rezultatul i-a surprins pe cercetători: Incendiamoeba cascadensis a continuat să se dezvolte și să se înmulțească la 63 de grade Celsius.
Astfel, noua specie a depășit și limita de aproximativ 60 de grade Celsius considerată anterior record pentru organisme eucariote, categorie din care fac parte, printre altele, animalele, plantele, ciupercile și protistele.
„Amiba de foc” poate supraviețui și la 70 de grade
Capacitatea microorganismului de a suporta temperaturi extreme nu se oprește la 63 de grade Celsius.
Experimentele au indicat că amiba poate suporta chiar și 70 de grade Celsius, însă la această temperatură nu mai desfășoară aceleași activități biologice. Organismul intră într-o stare latentă, ceea ce îi permite să reziste unor condiții care ar fi letale pentru majoritatea formelor de viață eucariote.
Cercetătorii au observat și comportamente diferite ale microorganismului în funcție de condițiile din mediul înconjurător. Potrivit lui Beryl Rappaport, o formă a amibei, mai lentă, pare să fie adaptată pentru căutarea hranei, în timp ce una mai rapidă ar putea ajuta organismul să se retragă atunci când temperatura devine nefavorabilă.
Adaptări asemănătoare cu cele ale organismelor extremofile
Una dintre întrebările importante pentru oamenii de știință este modul în care această amibă reușește să funcționeze într-un mediu atât de fierbinte.
Primele observații sugerează că Incendiamoeba cascadensis ar putea avea anumite adaptări comparabile cu cele întâlnite la bacteriile și arheele termofile, organisme cunoscute pentru capacitatea lor de a trăi la temperaturi extreme.
Printre caracteristicile analizate se află particularități chimice ale proteinelor. Acestea ar putea contribui la prevenirea agregării proteinelor, un proces care poate deveni o problemă majoră pentru celule atunci când temperatura crește foarte mult.
Pentru comparație, arheea Methanopyrus kandleri este cunoscută pentru o toleranță termică mult mai ridicată, putând crește la temperaturi de până la aproximativ 122 de grade Celsius.
Limita vieții la temperaturi extreme ar putea fi mai sus
Descoperirea „amibei de foc” ridică noi întrebări despre limitele la care organismele eucariote pot supraviețui.
Cercetătorii consideră că este posibil ca și alte microorganisme capabile să reziste la temperaturi extreme să existe în natură, dar să nu fi fost încă identificate.
„Nu există niciun motiv pentru care 63°C să reprezinte limita absolută”, a explicat Angela Oliverio, una dintre cercetătoarele implicate în studiu. Potrivit acesteia, limitele superioare de temperatură pentru organismele eucariote sunt încă insuficient cunoscute.
Izvoarele termale și alte medii extreme ar putea ascunde, astfel, numeroase forme de viață cu adaptări biologice încă necunoscute. Descoperirea Incendiamoeba cascadensis oferă cercetătorilor o nouă oportunitate de a înțelege cum pot celulele complexe să se adapteze unor condiții considerate până de curând imposibile pentru ele.