Transmisiune specială: acordul lui Trump cu giganții A.I

Președintele Donald Trump a avut discuții importante cu lideri celor mai mari companii americane despre viitorul inteligenței artificiale. Evenimentul a avut loc după ce președintele american a decis să folosească termenul superinteligență, iar Elon Musk a spus că lumea se va schimba, inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă.
Ce spune Donald Trump despre inteligența artificială?
Realizatorul Miza Zilei Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, a surprins discuțiile dintre președintele american și șefii high-tech.
„Cred că poate lumea aceasta va fi mai bună decât este acum. Avem roboți, avem superinteligență, toată lumea are... și va fi minunat.
Joburile se schimbă, joburile se vor schimba, dar computerele vor face munca pe care o fac oamenii.
Dacă ne uităm în viitor, e viitorul pe care noi îl vrem.”, a zis omul de afaceri american, Elon Musk.
„Elon a spus astăzi ce a vrut și președintele să zică și cred că avem timp să spunem ce vrem. Ești ok cu asta?
- Da! Este foarte bine pentru noi. Se construiește foarte mult și mergem în direcția aceea.”, a completat președintele SUA - Donald Trump.
„- Domnule președinte, vreți să fiți de partea inteligenței artificiale?
- Am aici pe cineva care este mai bun la asta.”
Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român prezent la discuțiile despre viitorul Orientului Mijlociu dintre secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și liderii Libanului și Arabiei Saudite.
Totodată, realizatoarea emisiunii ”Miza Zilei”, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă, la Departamentul de Stat, dar și în Congresul american, urmărește cu atenție și activitatea senatorilor americani.