Transmisiune specială: acordul lui Trump cu giganții A.I

Publicat 30 sept. 2026, 10:16 Actualizat 30 sept. 2026, 10:21 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Donald Trump a avut discuții importante cu lideri celor mai mari companii americane despre viitorul inteligenței artificiale. Evenimentul a avut loc după ce președintele american a decis să folosească termenul superinteligență, iar Elon Musk a spus că lumea se va schimba, inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă.

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