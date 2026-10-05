Ce este eSIM, cum funcționează și ce telefoane îl acceptă
Ce este eSIM
Pe scurt, ce este eSIM: un cip montat din fabrică pe placa telefonului, care îndeplinește rolul cartelei SIM obișnuite. În loc să introduci o bucată de plastic în sertăraș, descarci pe acest cip profilul operatorului: numărul, datele rețelei și cheile de criptare. Apelurile, SMS-urile și internetul mobil funcționează la fel ca până acum.
Pentru utilizator, ce înseamnă eSIM la telefon se reduce la un singur lucru: operatorul nu îți mai dă o cartelă fizică, ci un fișier pe care îl instalezi prin cod QR sau prin aplicație. De aceea un eSIM se poate cumpăra și activa fără drum la magazin, uneori în câteva minute, inclusiv atunci când ești deja în alt oraș sau în altă țară.
Cum funcționează eSIM
Cipul se numește eUICC și respectă standardul GSMA, organizația care reunește operatorii de telefonie mobilă. Datorită acestui standard, profilul unui operator care îl susține poate fi instalat pe orice telefon compatibil, cu condiția ca aparatul să nu fie blocat în rețea. Profilul ajunge pe telefon prin scanarea unui cod QR, prin aplicația operatorului sau prin introducerea manuală a unui cod de activare.
Pe un singur cip se pot păstra mai multe profiluri, iar comutarea între ele se face din setări. Cartela eSIM nu se vede și nu se scoate, dar în setări apare ca o linie separată. Cele mai multe telefoane permit ca ea să funcționeze în paralel cu o cartelă fizică: numărul personal rămâne pe cartela clasică, iar pe eSIM poți avea, de exemplu, un pachet de date.
Instalarea cere conexiune la internet, de preferat prin Wi-Fi. După ce profilul a fost adăugat, nu e bine să-l ștergi „de probă”: la mulți operatori, o reinstalare înseamnă un cod nou, uneori cu costuri.
Telefoane compatibile eSIM
Pe piața din România, telefoane cu eSIM sunt iPhone-urile începând cu XS și XR din 2018 și Google Pixel de la seria 3. La Samsung, eSIM au seria Galaxy S de la S20 încoace și modelele pliabile Z Fold și Z Flip. iPhone Air, lansat în 2025, funcționează numai cu eSIM și nu are deloc sertar pentru cartelă. La Huawei lista e scurtă: dintre modelele populare, eSIM au P40, P40 Pro și Mate 40 Pro.
Telefoane Samsung compatibile eSIM există și în gamele medii, însă suportul diferă în funcție de model și de piața pentru care a fost produs aparatul. Același lucru e valabil pentru telefoanele importate: un model vândut pentru piața din China sau Hong Kong are adesea două sertare pentru cartele fizice în loc de eSIM.
Cel mai rapid mod de a afla dacă ai un telefon cu eSIM este să formezi codul *#06#. Dacă pe ecran apare, lângă IMEI, și un număr EID, telefonul are cip eSIM. Poți verifica și în setări: pe iPhone opțiunea „Adaugă eSIM” se află la Celular, iar pe Samsung în Managerul de cartele SIM din setările de conexiuni.
Separat stau ceasurile. Un smartwatch cu eSIM, cum ar fi Apple Watch în varianta Cellular sau Galaxy Watch LTE, poate funcționa fără telefon în apropiere doar dacă operatorul oferă serviciul de număr partajat pentru ceas. Merită verificat înainte de cumpărare, pentru că nu toți operatorii îl au pentru toate mărcile.
eSIM vs SIM: diferențe practice
Diferența se simte mai ales în două situații. Când pleci în străinătate, eSIM-ul îți permite să adaugi un pachet local de date fără să scoți cartela românească. Când telefonul se strică, cartela fizică o muți imediat într-un alt aparat, pe când eSIM-ul presupune un transfer sau un profil nou de la operator.
Avantaje și dezavantaje eSIM
Avantajele țin de comoditate și siguranță. Nu mai aștepți o cartelă, poți ține mai multe profiluri pe același telefon, iar un hoț nu poate scoate cartela ca să folosească numărul în alt aparat. Pentru cine călătorește des, e simplu să instaleze un pachet pentru fiecare destinație și să-l șteargă la întoarcere.
Dezavantaje eSIM există și merită cunoscute înainte de trecere:
· La defectarea telefonului, profilul nu se mută instantaneu, ci trebuie cerut un cod nou sau făcut un transfer.
· Transferul între aparate depinde de operator. Transfer eSIM Orange, de exemplu, se face prin aplicația sau magazinele operatorului, iar la alte rețele procedura diferă.
· Telefoanele mai vechi și multe modele de buget nu au cip eSIM.
· La unii operatori, emiterea profilului sau schimbarea cartelei fizice cu eSIM se taxează.
· Pachetele de călătorie sunt de obicei doar pentru date, fără număr de telefon.
Ultimul punct e important când compari oferte. Un eSIM cu număr, emis de un operator din România, îți păstrează apelurile și SMS-urile. Un pachet de date pentru călătorii oferă doar internet, iar apelurile se fac prin aplicații de mesagerie.
Activare eSIM la operatorii din România
Orange, Vodafone și Digi oferă eSIM clienților cu abonament, iar la unii operatori există și varianta pe cartelă preplătită. Activare eSIM Orange se poate face prin aplicația My Orange sau în magazin, inclusiv pentru eSIM Orange Prepay. La Vodafone și Digi procesul e similar, dar condițiile și eventualele costuri se schimbă, așa că verifică oferta actuală în aplicația operatorului.
Pașii sunt aproape aceiași peste tot. Ceri profilul, primești codul QR pe e-mail sau în aplicație, îl scanezi din setările telefonului și dai liniei un nume, ca să o deosebești de cealaltă cartelă. Rămâne doar să alegi care linie folosește datele mobile și care e implicită pentru apeluri.
eSIM în călătorii
În țările Uniunii Europene, abonamentul românesc funcționează în roaming la tarife naționale, așa că un eSIM separat e util mai ales în afara UE. Printre destinațiile frecvente ale românilor unde roamingul poate costa mult se numără Turcia, Serbia, Republica Moldova, Marea Britanie și Egiptul.
Varianta obișnuită arată așa: cartela românească rămâne în telefon pentru SMS-urile de la bancă, cu datele mobile oprite, iar eSIM-ul cu pachet de date se ocupă de internet. Pachetul se cumpără ca eSIM online înainte de plecare și se instalează acasă, prin Wi-Fi. După aterizare activezi datele și roamingul pentru linia eSIM.
Pachete pentru călătorii are în ofertă, printre alții, Yesim, pentru peste 200 de țări. Pe lângă pachetele pe un anumit număr de zile există și opțiunea Pay & Fly, în care plătești doar datele consumate, iar soldul nu expiră și rămâne pentru următoarea călătorie. Utilizatorii noi pot introduce la prima achiziție codul YESIMRO10, care oferă 10% reducere.
Când știi deja ce este eSIM și cum funcționează, primul pas practic e simplu: formează *#06# și caută numărul EID. Dacă apare, decide dacă ai nevoie de număr de telefon sau doar de internet: de asta depinde dacă mergi la operatorul tău sau alegi un pachet de date pentru destinație.
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