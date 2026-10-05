Ce este eSIM, cum funcționează și ce telefoane îl acceptă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 12:41

Pe scurt, ce este eSIM: un cip montat din fabrică pe placa telefonului, care îndeplinește rolul cartelei SIM obișnuite. În loc să introduci o bucată de plastic în sertăraș, descarci pe acest cip profilul operatorului: numărul, datele rețelei și cheile de criptare. Apelurile, SMS-urile și internetul mobil funcționează la fel ca până acum.

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